Durísima respuesta de Cerruti sobre "quienes tienen tiempo de conspirar" con "rumores" contra el Gobierno

La portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, contestó con dureza en conferencia de prensa a una pregunta que refería a "rumores que no se verificaron", según dijo la propia periodista, acerca del "estado de situación del Gobierno" y posibles "renuncias" que incluían al presidente Alberto Fernández y al titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa

, respondió Cerruti a la periodista ultra opositora que actualmente se desempeña en El Cronista.La funcionaria agregó que "el Gobierno está trabajando" y no piensa"Pero también seguramente los especuladores de siempre, que no les parece bien que el Presidente esté trabajando, que converse con la Vicepresidenta (Cristina Kirchner), que el dólar blue haya dejado de subir y haya empezado a descender. Entonces evidentemente quienes apostaban a algún tipo de situación que no se dio y que en cambio hay un gobierno trabajando y dedicado a cuidar la vida, la salud, los alimentos de los argentinos echan a correr esos rumores en algunas mesas de la City y lugares de las redes", dijo.Y agregó: "Lamento profundamente que alguien se haga eco sencillamente de repetirlos, porque en el estado en el que vivimos deberíamos ser lo suficientemente responsables como para saber distinguir a esta altura una cosa de la otra".