Tailhade recordó que Macri y Vidal estuvieron a punto de no pagar el aguinaldo

Ante este marco, el diputado Rodolfo Tailhade dejó sin efectos los argumentos de la ex gobernadora al citar un párrafo del libro Primer Tiempo, de Mauricio Macri, donde admitió que se especuló con “pagarle el aguinaldo” a los trabajadores bonaerenses.

En la última sesión la mentirosa cara-dura @mariuvidal dijo que @sbatakis “en 2015 no dejó la plata del aguinaldo para 600.000 trabajadores”. La plata estaba, como cuenta su jefe @mauriciomacri en su libro, pero los dos perversos no querían pagar para sacar rédito político. pic.twitter.com/Kq3vVIdkvR — Rodolfo Tailhade (@rodotailhade) July 8, 2022

“En la última sesión la mentirosa cara-dura María Eugenia Vidal dijo que Silvina Batakis, señaló.El párrafo que cita Tailhade es contundente. Dijo Macri: “Le propuse (a Vidal) un camino alternativo. “Pensemos si no sería bueno que no pagues el aguinaldo, así queda claro el desastre que te dejó Scioli”, le dije.Reconocí que era una medida difícil, que iba a generar resistencia y que probablemente era injusta con los empleados de la provincia de Buenos Aires, que no tenían la culpa de la irresponsabilidad de Scioli. “Pero te puede servir para marcar claramente este desastre”, insistí”.