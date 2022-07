La ministra de Economía descartó que el Gobierno vaya a defaultear la deuda en pesos

La ministra de Economía,sostuvo hoy quey atribuyó esos "rumores" a "una malicia muy fuerte en contra de un gobierno que fue elegido por el voto popular".En una conferencia de prensa ofrecida en el Palacio de Hacienda, Batakis recordó que "hubo un gobierno que defaulteó su deuda en pesos", en referencia al de Mauricio Macri, pero que en el actualLa titular de Hacienda descartó así un default de la deuda en pesos en su primera conferencia de prensa.", sentenció como se dijo. Además recalcó que se mantendrán las metas con el FMI que pautó concompletó con referencia a un posible default. "No vamos a defaultear, tenemos todos los mecanismo necesarios para que eso no suceda", cerró.En otro orden, la ministra de Economía afirmó que "se mantienen las metas acordadas con el FMI" en el marco del entendimiento para la refinanciación de la deuda por más de u$s 44.000 millones contraída durante la gestión de, dijo la funcionaria.Afirmó entonces que el actual "amesatamiento" en la acumulación de reservas que transita la Argentina era "previsible" y está relacionado con "el ciclo económico" que tiene el país, vinculado con los tiempos de cosecha y, actualmente, con, pero señaló que, "a partir de septiembre esa meseta se va a ir pudiendo superar".