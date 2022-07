Fuerte desmentida de PAMI sobre la "fake news de poca monta" de Ocaña y Lanata

El PAMI salió a desmentir la fake news de “poca monta” de Periodismo para Todos

Acá está la documentación pública que certifica la existencia de los centros. PAMI no reconoce per se a los centros de jubilados. Sólo un Estado provincial o municipal puede hacerlo. pic.twitter.com/HqeLEmVcHk — Martín Rodríguez (@mrodriguezhur) July 11, 2022

También les dejo imágenes del resto de los servicios a jubilados que Ocaña dice que no se hicieron: las Plazas PAMI, las celebraciones por el día del jubilado, las colonias recreativas y los talleres virtuales. pic.twitter.com/TK2szPXxjU — Martín Rodríguez (@mrodriguezhur) July 11, 2022

Y acá les dejo el video de los "llamadores" que @gracielaocana dice que no existen. pic.twitter.com/vvcJ6tbgWa — Martín Rodríguez (@mrodriguezhur) July 11, 2022

“Cuál sería el 'desvío' si los centros existen y los llamadores hicieron el seguimiento telefónico a las personas mayores”,

en la que se acusó al subdirector ejecutivo, Martín Rodríguez, quién además es pareja de la directora Luana Volonovich, de desviar fondos -entre 40 y 50 millones- desde la Unidad de Gestión Local de la obra social hacia la municipalidad de Hurlingham para “financiar” su militancia.“Una nueva movida de Graciela Ocaña contra el PAMI.” “Otra fake news de poca monta”, comenzó el subdirector ejecutivo de PAMI que salió a desmentir a través de su cuenta de Twitter, con pruebas, el informe de Periodismo para Todos presentado por Nicolás Wiñazki con acusaciones de la diputada Graciela Ocaña de Juntos por el Cambio.En la fake news, que además publicó Clarín, la diputada Ocaña denunció el “giro de casi 20 millones de pesos” para la constitución de dos centros de jubilados que según la legisladora “no existen, ni funcionan”. También el informe señaló que “el PAMI le giró plata a la Municipalidad de Hurlingham” a través de los proyectos de Llamadores y de Plazas PAMI los cuales consideraron “irregulares”.Frente a esto Martín Rodríguez apuntó: “Lo que oculta Ocaña es que lo distintivo de Hurlingham no es que yo, el subdirector ejecutivo de PAMI, viva allí"., resaltó.En ese sentido recordó que en abril 2020, durante la cuarentena estricta por Coronavirus, se rescindió el contrato con la Clínica Sagrado Corazón porque “no tenían ni gas ni agua caliente” y “esa anomalía provocó que hubiera queen referencia a los Llamadores.Y continuó:“Así seguirá hasta que terminemos de construir, el año que viene, la nueva clínica de PAMI en Hurlingham”, afirmó Rodríguez.En esa línea, respecto a la acusación de que se destinó el dinero “antes de que los lugares fueran creados'', el funcionario aseguró que “y adjuntó las pruebas en un Tuit.De la misma forma Rodríguez demostró cómo se realizaron bajo el proyecto las Plazas PAMI, las celebraciones por el día del jubilado, las colonias recreativas y los talleres virtuales.cuestionó Martín Rodríguez tras presentar pruebas para desmentir la fake news del programa de Lanata.“Recibimos el PAMI con una deuda de $20.000 millones y un déficit mensual de $800 millones”, recordó el funcionario y señaló “Ahora no hay deuda ni déficit”. Y continuó al enumerar: “Los afiliados no podían pagarse los medicamentos, ahora los tienen gratis y con receta digital. Por primera vez en 50 años los 5 millones de afiliados pueden escoger libremente con quién atenderse. Creamos la Asignación Universal por Centro para 4000 centros de jubilados y universalizamos el programa alimentario a mayores de 85 años de la mínima.”apuntó Rodríguez contra la legisladora para concluir.