Advierten que si se mantienen las metas de Guzmán, va a haber mayor incertidumbre aún

El economista Nicolas Pertierra, del Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz (CESO) se refirió a los anuncios emitidos por la ministra de Economía, Silvia Batakis. A su entender, los mismos “tienen que ver con una situación de corrida financiera, que viene desde la última semana de Guzmán como ministro”. “Estamos en una situación muy condicionada por ese contexto, pero también lejos de resolver la cuestión inflacionaria”, dijo.

En diálogo con Política Argentina, advirtió que “si se mantienen las metas tal como estaban planteadas por Guzmán va a ser una cuestión de incertidumbre el acuerdo con el FMI”. “Es temprano aún, pero hay que ver que margen consigue para modificar esas metas. No me parece que la incertidumbre que venia a solucionar el acuerdo, al final la termine incrementando”, dijo.De cara los meses que viene, advirtió sobre la caída de los productos primarios. “Como consecuencia de la suba de la tasa de interés en EEUU, hubo un proceso de caída bastante fuerte de los productos primarios. El trigo llegó a cotizar arriba de los 400 dólares y hoy está menos de 300. Tampoco la soja está en los valores de marzo o abril, dato que te indica que puede haber menos dólares disponibles para el año que viene”, recalcó.Es decir, “en el corto plazo, hay poco optimismo”. “En el mediano y largo plazo, me parece que transcurrido este 2022 y el que viene, hay muchas oportunidades, con un gasoducto funcionando se reducen muy fuertemente las necesidades de dólares para la energía. Hasta permitiría exportar, bajar costos locales e industrializar más”, señaló.Respecto del discurso de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en El Calafate, Pertierra subrayó que “el diagnostico relativo a la cuestión del bimonetarismo nos impone una restricción que no es percibida por todos los sectores de la política”.Por eso, a sus ojos, “la típica confusión desde un sector de la oposición, concretamente desde Juntos por el Cambio, que no diferenciaba la deuda en dólares de la deuda en pesos, y esto tiene que ver con no entender al bimonetarismo como un problema central, dado que la disponibilidad de dólares no es la misma que la de pesos”.