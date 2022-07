Wado De Pedro acompañó una campaña para frenar los discursos de odio entre jóvenes

Me sumo a la campaña de @UNICEFargentina para frenar el odio en redes sociales.



Para construir una sociedad inclusiva tenemos que dejar de ser indiferentes frente al bullying y empezar a respetarnos como somos.



#AlHaterNiCabida pic.twitter.com/MtGL0iEOHS — Wado de Pedro 🇦🇷 (@wadodecorrido) July 12, 2022

El ministro del Interior, Eduardo "Wado" De Pedro se sumó a la campañapara "frenar la circulación de discursos de odio, empoderar a las y los adolescentes con herramientas y sensibilizar a la sociedad para evitar y no amplificar estos mensajes". La iniciativa activista fue lanzada por Unicef Argentina y Telefé, según se informó oficialmente.A través de un spot con jóvenes activistas, la campaña busca visibilizar el circuito del "hateo" y concientizar sobre la importancia de romper, entre todas y todos, las barreras que impiden a las chicas y los chicos mostrarse como son, indicó la organización internacional en un comunicado. En un reciente sondeo realizado por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), el 13% de los adolescentes dijo haber experimentado situaciones de violencia o haber estado expuesto a publicaciones violentas en redes sociales o en internet.Asimismo, en una consulta realizada a jóvenes en 2021, nueve de cada 10 respondió haber sido testigo de un ataque hacia una persona o grupo en redes sociales y tres de 10 reconoció haber tenido alguna actitud de odio ya sea por haber publicado, respondido o amplificado contenidos. "Estos discursos tienen como principales víctimas a las y los adolescentes", explicó Natalia Calisti, especialista en Comunicación de Unicef Argentina, en el comunicado difundido hoy. "La campaña cuenta con el apoyo de artistas y deportistas, como Lali Espósito, Benjamín Vicuña, Rocío Gómez, Natalia Oreiro y Ángel Di María, y de jóvenes activistas que vienen alertando sobre la circulación de los mensajes de odio y sobre cómo afectan directamente en la salud física y mental de quienes los reciben. También el ministro del Interior, Eduardo 'Wado' De Pedro, se sumó a la iniciativa y afirmó que. "Si ves que alguien está siendo acosado o sufriendo bullying, ponete en su lugar", señaló De Pedro esta mañana a través de su cuenta de Twitter. Además, De Pedro pidió: "No compartas ni viralices el contenido" y aseguró que "vamos a seguir trabajando por una sociedad más justa, más empática, y más igualitaria".Los discursos de odio son "expresiones que generan un clima de intolerancia que promueve la discriminación, la hostilidad y la violencia", señaló Unicef y marcó queEl organismo también advirtió que existe en las redes un aumento sostenido de los casos de ciberbullying y discriminación por diferentes motivos desde julio de 2020, de acuerdo con el informe sectorial de Educación de la 5ta. encuesta sobre el impacto de Covid-19 en niños, niñas y adolescentes en la Argentina, publicado en febrero de este año.En los videos de la campaña participanactivista por la discapacidad y la inclusión; Alex Llamazares, activista para la visibilización de la violencia de género hacia las mujeres y las diversidades; Candela Yatche, fundadora de la organización Bellamente, que promueve la aceptación social de la diversidad corporal, sexual y de género; Nicolás Osorio Cruza, de la organización Identidad Marrón, un colectivo que trabaja para cambiar discursos racistas, y Camila Debiasi, artista y gamer que promueve la participación de chicas en los juegos online.Quienes ingresen a la web www.unicef.org/argentina/al-hater-ni-cabida podrán acceder a materiales que brindan información sobre cómo actuar ante los discursos de odio online, qué herramientas brindan las redes sociales para poder hacerles frente y cómo pedir ayuda.Además el titular de la cartera de Interior agradeció en sus redes sociales la visita de cuatro niños y adolescentes con trastornos del espectro autista (TEA), quienes le trasmitieron sus necesidades y opiniones, y le entregaron un proyecto de ley específica para esta comunidad.posteó el funcionario en Twitter junto con un video que condensa los momentos más importantes del encuentro.En el video se escucha a uno de los chicos, Ian, de 9 años, decirle al ministro que "es importante que el gobierno haga la ley de autismo, también porque es una manera también de que podamos ser una ciudad más inclusiva". El niño conocido por su activismo en redes en favor de los derechos de las personas con TEA agregó que tiene "muchas propuestas al respecto", como por ejemplo. Eso solo "serviría bastante", dijo. "Tomá, acá está la ley, perdoná que está un poco arrugada", dijo Ian al hacerle entrega del proyecto al ministro, que restó importancia al estado del papel y lo tranquilizó diciendo "así está bárbara".Horas más tarde, el niño posteó en su Instagram @ianmoche: "Muchas gracias @wadodecorrido por recibirnos, escucharnos, tomar nota de nuestros desafíos escolares y de salud! Tuvimos la oportunidad de tener la palabra autista en un espacio tan pero tan importante y eso me pone feliz! La inclusión no es sólo una palabra o una Ley es nuestro DERECHO. Seguramente en un par de semanas nos volveremos a encontrarnos y confiamos que tendremos buenas noticias. Gracias por tu compromiso por una sociedad más amable y empática".