En el Parlasur advierten que la extradición de Pepín Simón es "inminente" y estará al borde de la cárcel

Respecto de la posición de los parlamentarios de otros países, esta fuente aseguró que “Paraguay iba a votar la destitución, Brasil va a estar dividido y Uruguay no iba a pedir ni la suspensión ni la destitución”. “Incluso, pese a sus diferencias, los uruguayos votan las cuestiones internacionales todos juntos”, sostuvo.

(R) Desde el Parlasur advirtieron que a Fabián “Pepín” Rodríguez Simón “ya no le van quedando salidas”. En declaraciones a Política Argentina, una fuente importante del Parlamento adelantó que “en agosto vamos a tener una definicion2.“Si bien la resolución ha sido de la Justicia de Uruguay, el interés de todos es saber que va a hacer el Parlasur”, aclararon desde Montevideo.(R)De acuerdo al fallo de la Justicia uruguaya, para decidir el pedido de refugio hecho valer en el proceso de extradición, se tiene un cuadro de alta conflictividad judicial en el Estado requirente, donde el solicitante fue un calificado como asesor de toda confianza del entonces Presidente, actualmente sujeto a indagatoria, pero sin haberse dispuesto su prisión preventiva.“Aparentemente Pepín estaba muy ilusionado, pero en esta segunda presentación no iba a salir bien. La jueza y la cámara le niegan la calidad de refugiado y la jueza Servini de Cubría ya puede ordenar que lo traigan”, remarcaron al insistir que “ya no le queda ninguna instancia”.De hecho, hasta dirigentes del PRO y la UCR han pedido que se presente ante la Justicia argentina. “Nadie puede evadirla. En Argentina tenemos todas las garantías y estamos en Estado de derecho”, aseguraron al cuestionar la maniobra de “Pepín”. “Él decidió el otro camino amparándose en pretender ser un refugiado y le salió mal”, recalcaron.