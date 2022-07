Caso García Belsunce: empieza el juicio contra "Voldemort" Pachelo y dos ex vigiladores del Carmel

Comenzó hoy a partir de las 10:30 el tercer juicio por el crimen de María Marta García Belsunce, casi 20 años después del hecho, en los tribunales de San Isidro, con el vecino Nicolás Pachelo y Norberto Glennon y José Ortiz, dos exvigiladores del country El Carmel de Pilar, como acusados

Los apodos que tenía el vecino acusado del asesinato en este tercer juicio son sólo un dato pero que tiene que ver con cuál era la imagen que tenía entre sus vecinos y qué pensaba de él la propia María Marta

Muchos de los vecinos lo despreciaban por su manera de vivir violenta y su forma agresiva de manejarse e incluso las versiones indican que los chicos de esa comunidad lo habían apodado “Voldemort”, por el famoso personaje malo adversario de Harry Potter en la serie de películas que a fines de 2001 era moda y éxito

Los tres están imputados porLa socióloga García Belsunce, cuyo caso retomó la fama a partir de la serie que produjo y estrenó Netflix, fue asesinada el 27 de octubre de 2002.Este tercer juicio se realiza en la misma sala del entrepiso de los tribunales de San Isidro de Ituzaingó 340 que albergó a los dos primeros debates. Del primero, en 2007, el viudofue acusado del homicidio y resultó culpable; mientras que en el segundo, de 2011, a los familiares y amigos les endilgaron el delito de encubrimiento. Casi 20 años después todos fueron absueltos o sobreseídos en distintos fallos judiciales.En esta tercera oportunidad, el juezpresidirá el cuerpo de tres magistrados que juzgará a Pachelo y a los ex vigiladores, a través de 31 audiencias a realizarse los lunes, miércoles y viernes, en las que declararán 145 testigos.Carrascosa esta vez y como nunca sucedió antes es particular damnificado, tras haber sido imputado, juzgado, condenado, estado preso y luego absuelto de manera definitiva. Recién se sumará a las audiencias luego de que declare como testigo. El viudo y su cuñadaestarán representados por el abogado Gustavo Hechem, actual dueño del chalet del Carmel donde mataron a María Marta en 2002.La acusación la encabezan los fiscalesy acusan a Pachelo y los ex vigiladores por el delito de “robo agravado por el uso de arma en concurso real con homicidio criminis causa agravado”, que prevén la prisión perpetua.Para la acusación encabezada por los fiscales, que falleció, el día del asesinato, antes de las 18.10, los imputados ingresaron a la casa del matrimonio García Belsunce-Carrascosa para robar, pero minutos antes de las 18.30 llegó María Marta y los encontró en la parte superior de la casa."Se trenzaron en lucha” y los delincuentes le dieron “golpes de puño en el rostro y en el cuerpo”, según los fiscales. “En función de la resistencia opuesta por la víctima y, con la señalada finalidad de dar muerte a la misma y así consumar el apoderamiento ilegítimo, asegurar su resultado y procurar la impunidad de los aquí imputados, uno de ellos efectuó -con un arma de fuego calibre .32 largo- seis disparos sobre María Marta”, sostiene la imputación.Uno de esos seis disparos fue el famoso “pituto”, que los familiares arrojaron por el inodoro y adquirió nueva fama gracias a Netflix, y le provocó una “lesión superficial” en la cabeza a la víctima. Los cinco balazos que ingresaron en el cráneo fueron hechos “a corta distancia” y le ocasionaron la muerte a la víctima. Los autores, luego, escaparon.Pachelo ya está preso (el único de los tres imputados en esa condición), pero no por el crimen. Es que desde febrero de este año está en la Unidad 9 de La Plata por otra causa que juzgará el mismo tribunal una vez finalizado el juicio por el homicidio. Se lo acusa de ocho robos ocurridos entre noviembre de 2017 y marzo de 2018 y que lo tienen con prisión preventiva desde hace 1.514 días.La socióloga y Pachelo eran vecinos. Sólo cuatro casas los separaban en una misma cuadra del country El Carmel (la casa de Pachelo en ese momento está marcada con el apellido De la Fuente). Su relación no era buena y, de hecho, la socióloga le tenía miedo. Sobre él ya pesaban sospechas de haber robado en casas del country, delito que actualmente lo tiene preso.: un veterinario declaró que Pachelo le dejó un perro negro con una lastimadura en la parte izquierda del cuerpo similar a la que la mascota de la víctima tenía por haberse cortado con las hojas de una bordeadora de césped antes de su desaparición.Pero en el country Carmel casi todos miraban raro a Pachelo.De hecho, en este tercer juicio declararan en tribunales tres hombres que cuando mataron a María Marta eran menores de edad. Dirán que aquella tarde de 2002, minutos antes de las 18.30, vieron pasar a “Voldemort” Pachelo trotando en dirección a la casa de García Belsunce, a quien luego también vieron en bicicleta camino hacia su vivienda. Son las últimas personas que vieron con vida a la víctima y al presunto asesino antes del crimen.