Tailhade denunciará a Vidal por el departamento de Recoleta: las 10 "truchadas" que probarían el delito

El diputado nacional del Frente de Todos Rodolfo Tailhade afirmó que, si no la genera antes un fiscal de oficio, denunciará a María Eugenia Vidal por la presunta compra irregular del famoso departamento de Recoleta que la ex gobernadora bonaerense adquirió al perder las elecciones 2019 donde vive actualmente

"Conclusión: la compra del departamento de María Eugenia Vidal es un decálogo de la truchada. Se hizo lavando dinero sucio y utilizando testaferros para encubrir los delitos. ´Leona`, si podés explicar todas esas inconsistencias te espero en mi oficina, cuatro pisos arriba del tuyo, te espero acá y vení a explicarlo"

"Cómo Vidal adquirió su lujoso departamento de 205 m2, todo una truchada", comienza relatando el legislador en un video en su canal de Youtube, que comienza con su indignación al ver a la actual diputada nacional haciendo gala de su supuesta "honestidad" en entrevistas televisivas.En el video se recuerda, en boca de Vidal, que ella asegura haber comprado el departamento "en el final" de su mandato "con la venta" de la casa y el auto que compartía con su ex marido, al divorciarse, a lo que agregó "una hipotética a 10 años". La ex gobernadora concluye su versión: "En realidad tengo medio departamento".A partir de ese momento,El 27 de agosto de 2019 la entonces gobernadora bonaerense declaró tener como únicos bienes $900 mil en efectivo y el equivalente a casi $6 millones en depósitos bancarios. En dólares a la cotización de esa fecha, tenía 100.263 en total.Pero tenía deudas, según consta en la misma DDJJ. por el equivalente a USD 5.200, por lo que su neto era de USD 95.000. Dos semanas después, según relató Tailhade, compró el departamento por USD 340.000., se preguntó.Además, el diputado nacional recordó que el crédito por USD 200 mil que sacó para comprar la casa a dos años no lo obtuvo ni de un banco, ni de una financiera "ni con una cueva como la que puso Germán Garavano el año pasado"., dijo.Esa mujer,, cierra Tailhade.No conforme, el legislador consigna en el video que en el mismo lugar exactamente, dice el legislador en el video.Tailhade aseguró hoy en declaraciones a FM La Patriada que "hay una sospecha generalizada" que durante la gestión de Vidal como gobernadora "se desviaban fondos del Banco Provincia a múltiples negociados"."La sospecha se refuerza porque quién instrumentó la operación fue su contador, que era director del Banco Provincia. Que Vidal diga que no está acusada de corrupción es bastante gracioso a esta altura del partido", concluyó.En el mismo domicilio fiscal, además, está registrada la sociedad Grand Fantasy SRL y la marca Glamourizze, una firma que vende joyas por internet, hecho que llevó a recordar el negocio que puso, la ex subdirectora de la AFI conEn su DDJJ previa a las elecciones de 2019,, agrega Tailhade.Además,, sostiene el diputado.Un año después, en la DDJJ. 2020, "blanquea el valor del departamento y lo cotiza en $19 millones". Por eso, Tailhade denuncia que VidalAdemás, consigna que la deuda hipotecaria es por $11.700.000 que a diciembre de 2019 representaban USD 123.500. "O sea que la entonces desocupada María Eugenia Vidal consiguió ahorrar en sólo un año USD76.500 para achicar la deuda hipotecaria que puso en su DDJJ", dijo., señaló.Para esa DDJJ,, dijo Tailhade., dijo."¿Me entendés lo que te estoy diciendo? Gutiérrez Carrillo y Biondi en 2018 compraron el departamento por USD 330 mil y al año siguiente se lo venden a Vidal por la misma suma pero financiando USD 200 mil a 10 años", dispara Tailhade.Para finalizar, "unas semanas antes de que compraran cash el departamento", Gutiérrez Carrillo se asoció con Facundo Manes para constituir el Instituto de Neurociencias Temperley SA., desafió Tailhade a la ex gobernadora provincia.Y cerró: "No vas a encontrar periodistas que te tiren centros. Pero si no vas a venir a dar las explicaciones y ningún fiscal actúa de oficio, voy a ir a Comodoro Py a hacer la denuncia, porque éste es un hecho de corrupción clarito".