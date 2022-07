"Los velorios me parecen divertidos": la frase de Carrió para volver a pronosticar el fin del peronismo

"Por eso los velorios me parecen divertidos. Porque es como que vamos a asistir a una muerte, no vamos a poder evitar el dolor, pero podemos evitar el sufrimiento con la fe. Vamos a enfrentar momentos terribles y va haber oscuridad"

La oposición en la Argentina, que mayoritariamente está concentrada en una sola coalición que es, empieza a volver a repetir laEn esta oportunidad,, la líder de la Coalición Cívica, se convirtió en la vocera de la predicción que ya falló en el pasado., dijo la ex diputada nacional en el marco de una clase que brindó en el Hannah Arendt, el instituto "think tank" de la CC.Lo hizo acompañada por, su amigo y ex funcionario de, y el diputado nacional ultra PRO. Para terminar la costura de lo que ya presentó con la anterior frase, Carrió completó, sin dejar la "diversión" pese a "lo terrible, en tono risueño:Cabe recordarse que la "muerte" del peronismo fue un concepto que comenzó con el golpe de Estado de la "Revolución Libertadora", que luego continuó durante la última dictadura militar y que retomó Cambiemos, aquel era su nombre, en 2016, cuando tras derrotar al peronismo inició el discurso de la "pesada herencia" para anunciar los ajustes que realizaría, los cuales generarían "dolor" para luego llevar a la Argentina a la "luz" y la "lluvia de inversiones" del "segundo semestre". Nada pasó."¿Estamos quebrados? Sí. ¿Se va a licuar toda la Argentina? Sí. ¿Tengo bronca? Sí. ¿Me sirven la indignación y la bronca? No. Y va a haber mucha bronca e ira", fue preguntando y respondiéndose "Lilita" para enmarcar ese discurso que cumple muchos años, según crónicas de Perfil y El Destape. Y siguió: "¿Vamos a pasar? Sí. ¿Va a ser durísimo? Sí. ¿De dónde vendrá ese salto de conciencia (para evitar la ira)? No lo sé".En ese punto, Carrió empezó a mechar su mirada sobre el peronismo y su final con aquello que la oposición, sin ocultar sus internas, debería hacer., dijo, en un tono menos bélico que el de otros referentes del PRO, como Patricia Bullrich y otros, que rozan la violencia."O nos quedamos en la oscuridad o salimos a la luz. Se trata de estar unidos en un mismo espíritu, aunque sean diferentes las ideas. No hay unidad sin concordia. En la Argentina vamos a unir la espiritualidad (los que se arrepientan). Podemos volar todos por el aire, pero tenemos que perdonarnos para ver con claridad", insistió la dirigente."Lilita" también dedicó unos pasajes a la vicepresidenta Cristina Kirchner, como siempre, y aclaró que su mensaje no lo emite "desde la política que cobra cuatro millones de pesos por mes" ni de "alguien que no vivió las escuchas, las amenazas, las balas y la persecución durante treinta años, solo por decir la verdad".En ese punto, afirmó que, ya que "se trata de perdonarse y perdonar, no es sólo una cuestión política".Luego, sin mencionarla, chicaneó a, diputado de La Libertad Avanza, al agregar que no hablasino que le habla a su audiencia"No hay que victimizarse, no somos víctimas. Que toda manifestación que va a venir sea con luces, en silencio (porque es ensordecedor) y sea en libertad", dijo.También dedicó un fragmento a hablar de su hijo Enrique, radicado en México hace años. "Se los digo porque tengo un hijo amado que me dice 'no vuelvo más a la Argentina que tanto te hirió'. Tal vez, si nos amamos profundamente, muchos hijos heridos afuera puedan volver a un país amado que los desterró por un tiempo, pero no definitivamente", aseguró.