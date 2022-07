Planes: Vidal atacó a la mujer del video viral pero le recordaron que ella los multiplicó y los defendía

"Injusto es que millones de argentinos trabajen de 8am a 5pm y no lleguen a fin de mes. Un plan social no es trabajo, aunque los que viven de administrar la pobreza pretendan convencernos de lo contrario"

Injusto es que millones de argentinos trabajen de 8am a 5pm y no lleguen a fin de mes. Un plan social no es trabajo, aunque los que viven de administrar la pobreza pretendan convencernos de lo contrario. pic.twitter.com/EPp0HUD5Px — María Eugenia Vidal (@mariuvidal) July 14, 2022

Justo habla la que multiplicó los planes, y mando a reprimir a trabajadores. De q lado estás? — Edu_DND (@edu_DND) July 15, 2022 La pregunta es porqué no sólo mantuvieron los planes en su Gobierno, sino que crecieron. — The Leal Post (@lealpost) July 15, 2022 ustedes duplicaron los planes sociales, milei2023 — lucas ziegler (@lucaszie17) July 14, 2022

La diputada nacionalutilizó sus redes sociales para referirse al video que se hizo viral de TN en el que una mujer, en una manifestación, asegura que "no es justo” que los quieran "mandar a trabajar a la calle de 8 de la mañana a 5 de la tarde por la misma plata" que reciben por un plan social., tuiteó la ex gobernadora bonaerense.La queja de Vidal se sube al impulso quey una parte del kirchnerismo dio a la idea de que sea el Estado quien retome el rol central de administrar las políticas sociales y que, de esa manera, se quite el rol de la intermediación que adquirieron principalmente las organizaciones sociales cuando gobernaba Cambiemos, según recuerdan algunos dirigentes.Sin embargo, en sus propias redes sociales la ex mandataria bonaerense se encontró con que cientos de usuarios le recordaron a través de videos, mensajes e imágenes que tanto el gobierno nacional de Mauricio Macri como su gestión provincial "multiplicaron los planes sociales" y los defendían públicamente.