"Falta poco": el mensaje político de Macri para festejar el aval judicial al espionaje ARA San Juan

Mauricio Macri salió a festejar en redes sociales e incluyó un mensaje político pensando en 2023

Ganó la verdad. La verdad aún puede ganar en la Argentina. No perdamos la fe. Cada vez falta menos para que la Argentina cambie para siempre. — Mauricio Macri (@mauriciomacri) July 15, 2022

"No perdamos la fe. Cada vez falta menos para que la Argentina cambie para siempre"

Minutos después de que la Cámara Federal lo sobreseyera y desprocesara en la causa por el espionaje a familiares de víctimas del ARA San Juan bajo el insólito argumento de que los hechos existieron pero fueron para cuidar al entonces presidente,, tuiteó el ex mandatario, quien quedó este viernes sobreseído de la única causa que había avanzado en su contra, con indagatoria y procesamiento, desde que dejó la Casa Rosada en 2019 reflejando el inmenso poder que aún lo sujeta a Comodoro Py.Pero, no conforme con lo que podría ser interpretado por los familiares de los submarinistas fallecidos durante su gobierno, Macri aprovechó la publicación para hacer política., se completa el mensaje que escribió.Los jueces- los tres nombrados en sus cargos a dedo, o sea sin el concurso requerido, por el propio Macri - sostuvieron que las diligencias - persecuciones, investigaciones de redes sociales, fotografías e informes reservados - guardaban relación con la seguridad de Macri y con esa excusa descartaron la hipótesis que había llegado desde Dolores diciendo que se trató de tareas de “inteligencia ilegal” que buscaban controlar las protesta e influir en la opinión pública.El fallo implicó también el sobreseimiento para los ex directores de la AFI,, y un grupo de ocho funcionarios y agentes de la base AFI de Mar del Plata.