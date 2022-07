EEUU: Trump busca la Casa Blanca y Biden retoma la postura de los dos estados para Israel-Palestina

Donald Trump ya decidió que irá por la revancha y buscará recuperar la Casa Blanca en 2024. Su única duda reside en la disyuntiva de si lanzar formalmente su candidatura presidencial antes o después de las próximas elecciones legislativas, en noviembre. “En mi mente, ya tomé esa decisión, así que ya nada influye. En mi mente, ya tomé esa decisión”, dijo Trump en una entrevista con la periodista Olivia Nuzzi de la revista New York Magazine, en la cual admitió solo un dilema: “¿Voy antes o después? Esa será mi gran decisión”, indicó, en referencia a las legislativas.La entrevista ofreció la primera confirmación pública de que Trump buscará una vez más ganar la presidencia de Estados Unidos. Durante meses, el magnate ha hecho campaña por todo el país, respaldando o bajándole el pulgar a candidatos a congresistas o senadores y llevando, aún, multitudes a sus rallies de campaña, una clara demostración de que, aun con todos sus escándalos a cuestas, sigue siendo la figura política más gravitante del Partido Republicano. La nueva candidatura presidencial de Trump era un secreto a voces prácticamente desde que se fue de la Casa Blanca, sin admitir nunca su derrota ante Joe Biden, e insistiendo, hasta el día de hoy y sin evidencia alguna, que hubo un fraude masivo.En la entrevista con New York Magazine, Trump se mostró ampliamente confiado en que, una vez que lance su nueva campaña presidencial, nada impedirá su retorno al poder. Pero a diferencia de 2016, Trump ahora compite con un historial y varios lastres: la investigación en el Congreso sobre el ataque al Capitolio el 6 de enero de 2021 lo ha comprometido, y es blanco de investigaciones judiciales en Manhattan, Washington y el estado de Nueva York.Ya confirmada la intención de Trump de volver a competir por la presidencia, las dos únicas incógnitas son cuándo concretará el anuncio formal y si alguien en el Partido Republicano se atreverá a desafiar su liderazgo. La información que emana de su esfera de confianza le otorga una mayor probabilidad a un anuncio antes de las elecciones de medio término, aunque el establishment republicano presiona para que espere para evitar cualquier ruido en unos comicios en los que esperan recuperar el Congreso.Y respecto de potenciales rivales, todas las miradas recaen sobre DeSantis, ampliamente visto como el político con mejores posibilidades de desbancar a Trump. DeSantis no confirmó si será candidato, pero sus últimos movimientos indican que tiene intención de serlo. Trump desestimó un desafío real por parte de DeSantis, aunque dijo que uno de los beneficios de lanzar con anticipación su candidatura es desalentar a otros a hacerlo. “Hay ciertos activos en anunciar antes –dijo Trump en su entrevista–. Que la gente sepa. Creo que mucha gente ni siquiera competiría si hiciera eso porque, si miras las encuestas, ni siquiera registran. La mayoría de estas personas. Y creo que en realidad habría un rechazo violento contra ellos si se presentaran. La gente quiere que compita”.En tanto el presidente de Estados Unidos Joe Biden visitó hoy Cisjordania, se reunió con el presidente de la Autoridad Palestina Mahmoud Abbas y apoyó la solución de dos Estados en Israel "según las líneas de 1967", aunque remarcó que "el terreno todavía no está fértil" para ello. Esto es un giro de 180 grados con la postura del expresidente Donald Trump sobre la región. Biden volvió a tomar la postura del exmandatario Barack Obama y pidió volver a las líneas de 1967, en referencia al mapa regional luego del armisticio por la guerra árabe-israelí en 1948.Asimismo Biden anunció otros U$D 201 millones en asistencia a la Agencia de Obras Públicas y Socorro de la ONU a cargo de la ayuda a refugiados palestinos, algo que el ex mandatario Trump había suspendido. Al respecto el titular de la Casa Blanca, indicó que “incluso si el terreno no está maduro en este momento para reiniciar las negociaciones, Estados Unidos y mi administración no se darán por vencidos en acercar a los palestinos e israelíes, ambos lados, más cerca".“Merecen un estado propio que sea independiente, soberano, viable y contiguo. Dos estados para dos pueblos, ambos con profundas y antiguas raíces en esta tierra, que conviven en paz y seguridad", sostuvo. Al tiempo que Mahmoud Abbas enfatizó que "la clave para la paz en la región comienza con el fin de la ocupación israelí de nuestra tierra. Israel “no puede seguir actuando como un Estado por encima de la ley”.