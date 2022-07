Golpe judicial, así calificaron los familiares del ARA San Juan el sobreseimiento de Macri

Las abogadas Valeria Carreras y Lorena Arias, representantes de las familias de las victimas del ARA San juan, expresaron a través de un comunicado: "Lo vivimos con decepción. Es un golpe judicial que nos lleva a revivir la sensación ante cada parte diario falso, cada reunión con autoridades nacionales y cada falsa promesa".

Es que la Cámara Federal porteña revocó el procesamiento del ex presidente Mauricio Macri en el marco de la causa por presunto espionaje a los familiares de las victimas del hundimiento del ARA San Juan.Para la Cámara Federal de Comodoro Py al considerar que el delito no existió. De acuerdo a Infobae, los magistrados Mariano Llorens, Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia aseguraron que las acciones guardaban relación con la seguridad del presidente y descartaron la hipótesis que había llegado desde Dolores diciendo que se trató de tareas de “inteligencia ilegal” que buscaban controlar las protesta e influir en la opinión pública."Nos toca comunicar a 50 meses del hundimiento del ARA San Juan, que a pesar de haberlo vivido en carne propia, a pesar de las pruebas aportadas por la propia AFI, a pesar de ser un secreto a voces el espionaje ilegal del que fuimos víctimas, la Justicia de Comodoro Py dio por tierra con todo eso", agregaron los familiares de las víctimas.También recordaron que “luego de perder seres amados, padecieron la mentira, el ocultamiento, los traidores encubrimientos y la baja de celulares con el borrado de todo archivo y recuerdo de los que ya no están, hasta ser el objetivo de una cámara de fotos disparada por el Estado-AFI, como si fuéramos ‘una amenaza para la seguridad nacional".Y enfatizaron: "Con el mismo coraje y valor con que ellos salían a navegar en su amado submarino, así seguiremos esta lucha por verdad, justicia y la dignidad que merecemos".