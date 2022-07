Alberto Fernández inauguró Tecnópolis: Estamos invirtiendo en el futuro del país

El presidente Alberto Fernández encabezó la reapertura de la megamuestra en Tecnópolis con el lema "Argentina soberana, creando futuros" y llamó a las familias a "conocer en Tecnópolis todo lo que el Estado hace en materia de cultura, de educación, de ciencia, de tecnología". “La Argentina invierte mucho en ciencia y tecnología. Y lo hace convencida de que cada vez que invertimos en ciencia y tecnología, como lo hacemos en educación, estamos invirtiendo en el futuro del país”, enfatizó Alberto Fernández junto al ministro de Cultura, Tristán Bauer, y al titular de Ciencia, Tecnología e Innovación, Daniel Filmus.Durante su discurso, el presidente le hizo un guiño a la vicepresidenta Cristina Kirchner, al recordar que hace 11 años se fundó Tecnópolis. "Cristina cuenta que no le dejaron hacer esto en la 9 de Julio. Qué suerte que no la dejaron, qué suerte que haya quedado este predio, qué suerte que todos los años podamos recordar lo que la ciencia y la tecnología sirven al desarrollo argentino", enfatizó.“Como esa exposición de ciencia y tecnología requería la intervención de espacios públicos en la ciudad de Buenos Aires, era necesaria la autorización del gobierno municipal para llevarse a cabo. El gobierno nacional hizo el pedido correspondiente, pero después de dar muchas vueltas, el gobierno de la Ciudad conducido en ese momento por Mauricio Macri terminó denegando el permiso para realizar el evento, con el argumento de que iba a implicar un problema para el tránsito”, había detallado recientemente Cristina al cumplirse diez años de Tecnópolis.El nuevo guiño de Alberto Fernández a Cristina Fernández se da a dos semanas de que los mandatarios retomaran diálogo en un intento de destrabar la actual crisis de Gobierno, desatada por la renuncia del ahora ex ministro de Economía Martín Guzmán. El primer contacto que tuvieron fue una conversación telefónica duró alrededor de una hora. Luego hace pocos días, según trascendió, tuvieron un encuentro con Sergio Massa para avanzar con las nuevas medidas de la flamante titular de Economía, Silvina Batakis.