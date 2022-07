Amos Linetzky: "La causa judicial es un fracaso humillante"

el presidente de la asociació, Amos Linetzky, manifestó que el estado la causa judicial es "un fracaso humillante" para la Argentina y exigió que la Fiscalía Especial avance en el expediente.

Gracias por habernos acompañado en este día tan especial y por mantener viva la memoria de las 85 personas que fueron asesinadas. La falta de justicia es una deuda de nuestra democracia. La sociedad en su conjunto reclama por el fin de la impunidad. #AMIA28años pic.twitter.com/p5mHzzhA6n — AMIA (@InfoAMIA) July 18, 2022

Durante el acto por el 28 aniversario del atentado terrorista a la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA),“Como ese lunes, apenas pasan las 10 de la mañana, y. El dolor, como las fechas del calendario, es el mismo”, expresó Linetzky al comenzar su discurso en el acto que volvió a ser presencial luego de dos años de pandemia frente al edificio de la calle Pasteur 633, en el barrio de Once.La convocatoria conjunta de AMIA, la DAIA y Familiares de las Víctimas, bajo la consigna “Volvemos a Pasteur” comenzó a las 9:53 con el sonido de la sirena, como cada año, a la hora exacta en que el coche bomba explotó frente la sede de la mutual judía el lunes 18 de julio de 1994 y luego se leyeron los 85 nombres de las víctimas de la masacre.Que los canallas, miserables y asesinos de 85 personas siguen disfrutando de su vida diaria, paseando por el mundo con total libertad”, cuestionó el presidente de la AMIA.Y remarcó:Una de las grandes deudas de nuestra democracia. Una imagen que detestamos mirar porque nos muestra un fracaso humillante. Sigue transcurriendo el tiempo y continuamos sin avances de la investigación del peor atentado terrorista sufrido en nuestro país”.Así, Linetzky apuntó contra el accionar de los actuales titulares de la UFI a cargo de la investigación y continuó: "¿Cuándo fue la última vez que la Fiscalía Especial a cargo deprodujo al menos una novedad en la causa?". “No estamos al tanto de que les hayan quitado recursos, entonces a qué dedican sus jornadas ocupando una de las fiscalías más grandes del país", cuestionó.En ese sentido afirmó que “el mismo compromiso que reclamamos de los Fiscales” es el que esperan “de las autoridades de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial” y añadió que “sin el esfuerzo de cada una de las instancias del Estado, el tiempo seguirá pasando y continuará reinando la impunidad". El presidentehabía ratificado el viernes pasado su compromiso por el esclarecimiento de los atentados a la sede de la AMIA y a la Embajada de Israel así como en la lucha contra el antisemitismo, cuando recibió a las autoridades del organismo en una reunión que se prolongó 40 minutos.El titular de la AMIA, además, señaló:cuando sufrimos el primero de los atentados contra la Embajada de Israel en Buenos Aires. No hemos aprendido nada.”. Clara referencia a investigación de llegada del avión venezolano-iraní a Ezeiza, causa en la que la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) es la principal querellante."Somos la voz de los que ya no están. De los que ese día, y al día siguiente, debían seguir viviendo. De los asesinados en este lugar, hace exactamente 28 años, que nos piden a gritos que no detengamos nuestro reclamo de justicia”, concluyó Linetzky.Al acto se acercaron hasta el lugar el ministro de Educación, Jaime Perczyk, el secretario de Culto, Guillermo Oliveri, el exembajador en China Diego Guelar y los diputados nacionales Ricardo López Murphy, Facundo Manes y Margarita Stolbizer, entre otros referentes del oficialismo y la oposición.