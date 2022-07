Larreta insiste en un "plan" para la Argentina y pide "sacar los intermediarios de los planes sociales

El jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta aprovechó la antesala de una jornada de protesta social y la previa de una nueva reunión de la mesa nacional de Juntos por el Cambio para reforzar su reiteración del pedido de Cristina Kirchner de quitar la intermediación en el sistema de planes sociales y además repitió su idea de que se necesita "un plan" que jamás explicitó para recuperar la economía argentina

Larreta recurre últimamente a la idea de "plan", concepto que ya tuvo auge en la etapa fallida del ingreso a la política del empresario Francisco de Naraváez

Larreta se montó así a la discusión que planteó la Vicepresidenta, que impulsó la idea de reconfigurar el sistema de asistencia social para quitar a los intermediarios y que los estados nacional, provincial y municipal se encarguen de la gestión y control de esas políticas. A su vez, el kirchnerismo apoya la creación de un Salario Básico Universal, iniciativa que está en el Congreso y justamente se enmarca como propuesta sin intermediarios, como la AUH.El alcalde porteño,“Esto garantiza transparencia y hace que los intermediarios no obliguen a la gente a ir a las marchas”, aseguró Larreta en la apertura de una nueva edición de la Exposición Rural de Palermo, donde también lamentó que todavía haya “organizaciones que condicionan a la gente, que los obliguen a la gente a ir a las marchas”., dijo, y señaló que esa decisión es la forma "bien clara" de solucionar la cuestión. En ese sentido, recordó que es el Estado el responsable de entregar los beneficios sociales a quién lo necesita y no las organizaciones que “nadie votó”.“Una de las grandes manera para ir descomprimiendo y reduciendo el impacto de los cortes es que no haya intermediarios y que haya una mayor colaboración del gobierno nacional que asuma su responsabilidad de controlar los ingresos a la Ciudad”, enfatizó.A la hora de pronunciar cualquier crítica o esbozar una contrapropuesta a las ideas del oficialismo,“Acá está uno de los grandes motores para el crecimiento de la Argentina”, destacó Rodríguez Larreta en alusión al campo, sector al que describió como “maniatado por las regulaciones”.Para el jefe de gobierno porteño, la falta de un plan por parte del Ejecutivo nacional que incluya al sector agropecuario perjudica a la Argentina. “El campo es uno de los grandes motores para el futuro y el Gobierno no lo ve. Todo es trabas. No se pueden cambiar las reglas todo el tiempo”, aseguró.“El mundo demanda alimentos; podríamos estar explotando (ese potencial), pero el Gobierno no lo ve. Cuando el campo saca la cabeza, le vuelvan a subir impuestos o cambiar una regulación. Habría que darle previsibilidad. (El campo) invierte siempre a mediano plazo, no podés cambiarle las reglas todo el tiempo. No se puede sembrar con un impuesto y cosechar con otros, es imposible así”, enfatizó.Fue en ese punto que Larreta traspoló la cuestión del "plan" sobre el campo a todo el país, pese a que nunca dio precisiones, en el marco de su ya asumida idea de ser candidato a presidente, acerca de cuál sería el suyo.Volvió a mencionar la necesidad de “un plan” para impulsar el crecimiento y reclamó estabilidad macroeconómica. “Estoy muy preocupado por la inflación”, insistió.