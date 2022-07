Con ruegos a un Macri en duda y tras idas y vueltas, JXC busca una foto de unidad virtual

Finalmente la reunión de la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio será virtual y debatirá sobre la situación económica argentina.

lo cruzó enfurecido por haber dicho que Hipólito Yrigoyen fue “uno de los primeros impulsores del populismo en América Latina”

los temas a tratar

Con ansias de quedeje las dudas a un lado y decida irrumpir en el zoom para lograr la foto de unidad,El encuentro había sido pautado hace nueve días, pero frente al fracaso que fue la reunión en Córdoba decidieron mudar la locación pactada, primero de Paraná, Entre Ríos, a la sede porteña del PRO, ahora. Además cambiaron el tema, que era el desarrollo sostenible, y esperan hablar de la crisis económica, tras la salida de Martín Guzmán y la asunción de la ministra Silvina Batakis.quien está en el país luego de haber regresado del exterior en su labor como presidente de la Fundación FIFA,encuentro en el que le cerraron el paso a Javier Milei dentro del bloque de Cambiemos, decisión a la que Patricia Bullrich se había opuesto.El ex presidente no fue a las siguientes convocatorias de la Mesa Nacional en La Matanza y en Río Cuarto, Córdoba. En el medio,, de hecho el jueves pasado el radical volvió a aclarar que su partido no es "populista como algunos dicen”, en referencia a Mauricio.Otro choque entre entre Macri y Morales se había dado el 9 de mayo durante un almuerzo del PRO:, como sucedió en las últimas votaciones legislativas”- en referencia al proyecto de ley que fija el marco regulatorio del cannabis medicinal- y advirtió:Cabe destacar que la última declaración pública del ex jefe de Estado había sido a través de redes sociales el viernes pasado, cuando celebró el sobreseimiento en la causa que investiga el espionaje ilegal a familiares de los submarinistas del ARA San Juan. Causa en la que no negó la existencia de estas prácticas, sino que las justificó.Cambiemos piensa aprovechar los cruces entre el presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Kirchner y demostrar unidad en su alianza,Además, se cree que entreestaríanlanzó ayer a través de redesque dispusieron la vicepresidenta y Sergio Massa.También establecerían la continuidad de los encuentros programáticos de la coalición y las propuestas de gobierno que están consensuado las fundaciones de los partidos de Juntos por el Cambio.Si bien falta la confirmación de Macri y de Horacio Rodríguez Larreta tras sus ausencias en Córdoba, se espera que dada la facilidad y la comodidad virtual se unan a la reunión de JXC, que ya tiene confirmada la presencia de