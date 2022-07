Tailhade: "Se tienen que sentar a una mesa todas las fuerzas políticas y discutir la Corte"

El diputado nacional del Frente de Todos Rodolfo Tailhade respaldó las palabras de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en relaciona a la “decadencia de la Corte Suprema”. “Me parece que es importante señalar el momento en que Cristina envía el mensaje: un momento donde está al límite la institucionalidad. Venimos de una serie de semanas que arrancan con la descalificación de Rosenkrantz al peronismo diciendo que los que tienen necesidades se olviden de que van a reconocerles derechos. Sigue con Rosatti tomando el poder del Consejo de la Magistratura generando un quiebre en ese órgano a partir de que se conoce un episodio supuestamente delictivo ante la sospecha de robo de declaraciones juradas de jueces. Llega Rosatti y a las pocas semanas llegan estos mensajes mafiosos”, puntualizó.

De la Corte ejemplar a la Corte de los cuatro: breve crónica de la decadencia. 2 pic.twitter.com/Lr56H9QBmo — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) July 18, 2022

He reflexionado sobre el mensaje que ayer difundió @CFKArgentina.

He visto que muchos eligen criticar las formas para evitar el verdadero problema que enfrentamos: nuestra justicia está deslegitimada y necesita, de manera urgente, una reforma profunda y democrática. https://t.co/DBF38JuBLp — Alberto Fernández (@alferdez) July 19, 2022

En declaraciones a Política Argentina, Tailhade continuó detallando lo vinculado al fallo de la Corte que desestimó los reclamos de Cristina en relación a Vialidad y que, indicó en referencia a la posición de los jueves Bruglia, Bertuzzi y Llorens.Para Tailhade,E insistió en que. “Por eso, se tienen que sentar a una mesa todas las fuerzas políticas y discutir la Corte. Hay un proyecto de reforma, si no les gusta vengan con otro y discutamos. Es indispensable llegar a puntos de acuerdo, sobre todo, con el radicalismo o los partidos provinciales. Hasta inclusive con la Coalición Cívica y, si bien todos deberían sentarse en una mesa para discutir, no creo en las convicciones democráticas del PRO. Hay que tener un punto de encuentro sino el Poder Judicial nos va a llevar puestos”, sostuvo.Consultado sobre el rol del gobierno en relación al tema, recalcó que “una de las razones por las cuales no se ha podido avanzar de ninguna manera en proyectos de reforma judicial tienen que ver con que el Gobierno no baja al barro a hacer política”. “No hemos visto al Gobierno, salvo por Soria, defender iniciativas que tengan que ver con la Justicia”, señaló.A los ojos de Tailhade,, señaló.Y concluyó: