Organizaciones sociales oficialistas y de izquierda marchan en reclamo del Salario Básico universal

organizaciones sociales, la Central de Trabajadores de la Argentina Autónoma (CTAA) y de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) se movilizan este miércoles en un plan de lucha nacional, en reclamo del SBU y aguinaldo para los beneficiarios del Potenciar Trabajo

Puede ser que perdamos, puede ser que ganemos; pero sabemos qué intereses defendemos y no nos entregamos... ni por una sonrisa, un banquete o unas monedas como diría Evita. Mañana a la ruta. Por las y los jubilados, asalariados y trabajadores de la economía popular. pic.twitter.com/oRMLn0BdfF — Juan Grabois (@JuanGrabois) July 19, 2022

Este miércoles 20 de julio a las 10hs se desarrollarán más de 50 concentraciones en las principales rutas del país para exigir el Salario Básico Universal, aumento general de salario para empleados públicos, privados y jubilados de la mínima y aguinaldo para el Potenciar Trabajo. pic.twitter.com/G1w7mmcxoi — Dina Sanchez (@dinasanchezok) July 18, 2022

El constituye una medida que contiene el favor, el rechazo y la expectativa al interior de sectores del oficialismo y espacios de izquierda, por eso, en esa dirección, Bajo la consigna "Salario Básico Universal ya", a partir de las 10 de la mañana empieza la "jornada nacional de lucha" que incluye cortes de ruta, asambleas y movilizaciones con puntos de concentración en Formosa, Santiago del Estero, Chaco, Tucumán, La Rioja, Salta, Mendoza, Rio Negro, Neuquén, Mendoza y Santa Fe, en el interior del país, mientras que en el AMBA la concentración principal parte del Puente Pueyrredón y en Puente Saavedra. Así las cosas, las marchas y concentraciones encuentran epicentro en el Obelisco porteño, además de los principales accesos a la ciudad de Buenos Aires y rutas. También se esperan cortes en el Puente Pueyrredón (que conecta con el sur bonaerense), en el Cruce de Varela (Florencio Varela y Berazategui) y en Puente La Noria (Lomas de Zamora). Las entidades convocantes de la protesta son la, entre otras. Por su parte, el dirigente también convocó desde sus redes sociales: "Puede ser que perdamos, puede ser que ganemos; pero sabemos qué intereses defendemos y no nos entregamos... ni por una sonrisa, un banquete o unas monedas como diría Evita. Mañana a la ruta. Por las y los jubilados, asalariados y trabajadores de la economía popular". "En Argentina el 50% de niños y niñas viven en situación de pobreza. Hay millones de familias que hoy no pueden garantizar un plato de comida en sus mesas. Por eso reclamamos un derecho humano básico: que ninguna persona sea indigente en Argentina. Y para eso reclamamos la implementación de un Salario Básico Universal", declaró a Télam, secretaria adjunta de la UTEP. La jornada de protesta será el resultado de más de 450 asambleas que se realizaron el miércoles pasado en los barrios populares de todo el país. Entre los reclamos, se encuentran el salario básico universal, un aumento general de salario para empleados públicos, privados y jubilados de la mínima y aguinaldo para el Potenciar Trabajo. Por otra parte, el Polo Obrero realiza también desde las 10 una jornada frente al Obelisco en rechazo al "ajuste del Gobierno y del Fondo Monetario Internacional (FMI)".