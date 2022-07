Más de 1,4 millones ya se inscribieron a la segmentación de tarifa y 57.000 perderán el subsidio de cara a la segunda etapa

El Gobierno anunció que 1.428.872 hogares de todo el país ya cargaron sus datos en el Registro de Acceso a los Subsidios de Energía (RASE) hasta las 19:30 de hoy, que serán procesados en los próximos días para determinar fehacientemente cuáles conservarán parcial o totalmente los subsidios en su tarifas de energía eléctrica y gas natural. Del total de inscriptos, 57.301 hogares se encuentran comprendidos dentro de la denominada Tarifa 1, de ingresos altos, por lo que irán perdiendo los subsidios gradualmente.En tanto, 770.583 usuarios se encuentran en el rango de Tarifa 2, de ingresos bajos, que mantendrán los subsidios; y 600.988 hogares en Tarifa 3, con ingresos medios, que también seguirán con el beneficio de manera parcial. El segmento de ingresos altos -estimado en alrededor del 10% del total- son hogares que declaran reunir una o más de las siguientes condiciones: ingresos mensuales totales del hogar equivalentes o superiores a $348.869 (3,5 canastas básicas para un hogar tipo 2 según el Indec), ser propietarios de tres o más vehículos con una antigüedad menor a 5 años, contar con tres o más inmuebles, ser dueño de una embarcación o una aeronave de lujo, entre otras cuestiones que demuestran capacidad económica plena.Los usuarios con DNI finalizados en 0,1 y 2 tienen plazo hasta esta medianoche para inscribirse en el registro abierto por el Gobierno para continuar accediendo a los subsidios de las tarifas de gas y electricidad. A partir de mañana y hasta el viernes próximo podrán anotarse en el RASE -a través de la plataforma www.argentina.gob.ar/subsidios o con la aplicación Mi Argentina- quienes tengan documentos terminados en 3, 4 o 5. Y desde el 23 y hasta el 26 de julio será el turno para los usuarios con DNI finalizados en 6, 7, 8 y 9. El plazo de inscripción se extenderá hasta fin de mes para quienes no hayan podido completar el formulario, hasta el momento de su implementación formal desde el 1° de agosto.El secretario de Energía, Darío Martínez, afirmó ayer que “es importante que todos se anoten para seguir recibiendo los subsidios en electricidad y gas” y reiteró que “el aumento de tarifas sólo será el equivalente al 80% del costo de variación salarial (CVS) para todos los sectores y del 40% del CVS para los que reciben la tarifa social”.Puntualizó que “el decil de ingresos más altos de la Argentina va a ser frente al costo pleno de la energía, no va a seguir subsidiado y esta es la primera etapa de la segmentación tarifaria”. “Este es un gran esfuerzo en un mundo donde hay una crisis internacional por la energía, es una gran herramienta que viene en un momento donde el mundo tiene una locura energética en función de los precios”, dijo el funcionario en declaraciones a C5N.A modo de ejemplo, el responsable de la cartera energética graficó que “hace un año el gas natural licuado (GNL), el año pasado lo pagábamos 8,50 dólares por millón de BTU, y en la última licitación, que decidimos no realizarla, el precio era de 51 dólares por millón de BTU”, por lo que fueron claves políticas como el plan Gas.El funcionario estimó que el costo de las importaciones de gas va a llegar a USD 7.000 millones en todo el año contra USD 2.000 millones que costó el año anterior y si no hubiese existido el plan Gas.Ar, estaríamos con un costo superior a los 11.000 millones de dólares”. Quienes no tengan dispositivo móvil, computadora o acceso a internet para completar de manera online el formulario podrán obtener un turno para realizar el trámite presencialmente en las oficinas de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses).Al momento de la carga de datos deberá detallarse el número de medidor y el número de cliente, servicio, cuenta, contrato o NIS que están en su factura de energía eléctrica y gas natural por red. También deberá informarse el último ejemplar de DNI, el número de CUIL de cada integrante del hogar mayor de 18 años, los ingresos de bolsillo de cada integrante del hogar mayor de 18 años, y una dirección de correo electrónico, en la que recibirán posteriormente la categorización que le corresponde.