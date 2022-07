Subsidios en las tarifas de luz y gas: Martínez consideró que la inscripción "viene funcionando muy bien"

hasta el martes 1.289.955 hogares ya habían cargado sus datos en el formulario Registro de Acceso a los Subsidios de Energía (RASE).

, se refirió a la inscripción al nuevo régimen de subsidios en las tarifas de energía eléctrica y gas y sostuvo que. Además, aseguró que se están cumpliendo “en tiempo y forma” los pasos para la licitación y construcción del Gasoducto Néstor Kirchner.Respecto a la inscripción que comenzó el viernes pasado dentro del nuevo esquema de segmentación, Martínez aseguró que la misma “viene funcionando muy bien” y que responde a “la decisión que ha tomado el Gobierno de hacer un uso más inteligente y eficiente de los subsidios”.En este sentido, adelantó en comunicación con el Destape Radio que se están buscando nuevos acuerdos para facilitar su difusión.Según informó el Gobierno,"Está subiendo día a día la cantidad de inscriptos diarios", señaló al respecto Martínez, y consideró: "mientras más grande sea el número de inscriptos, más ciudadanos protegidos vamos a tener”.(de ingresos bajos y medios) y sólo buscar al 10% de mayores ingresos que va a ser el sector que va a perder de manera gradual los subsidios”, reiteró.Además, el secretario de Energía pidió “familiarizarse con esta herramienta” en referencia al formulario online ya que. “La herramienta es dinámica y va a seguir evolucionando a partir del año que viene y los siguientes”, a medida de que “se conforme la información de quienes conviven en un mismo hogar”, afirmó.La inscripción a la segmentación de tarifas se encuentra abierta hasta el viernes inclusive para los usuarios con DNI terminado en 3, 4 o 5, a través del sitioo la aplicación. En tanto, quienes posean un DNI con terminación en 6, 7, 8 o 9 deberán realizar el trámite entre el 23 y el 26 de julio.En el caso de las personas que no puedan completar de manera online el formulario, podrán obtener un turno para realizar elPor otro lado, Martínez volvió a insistir en que la guerra entre Rusia y Ucrania ha provocado un alza en los precios energéticos, frente a lo que consideró queAl respecto el secretario también afirmó que “Enarsa viene en tiempo y forma con los pasos que se planificaron”, y adelantó que “el objetivo es finalizarlo entre julio y agosto” del próximo año.“Esto es lo que realmente va a bajar el costo de la energía en Argentina porque no vamos a importar tanto y vamos a utilizar gas nacional que nos cuesta US$3,50 y además se paga en pesos”, resaltó.Frente a la pregunta de por qué el Gobierno no comenzó con el gasoducto en los dos años de gestión, Martínez argumentó que “hace veinte meses la producción declinaba al 8,5%”, por lo que “ahí no hacía falta un gasoducto sino producir más gas”.“En diciembre de 2020 se decidió lanzar el plan Gas.Ar y no sólo frenamos ese declino, sino que empezamos a tener producción excedente”, subrayó el secretario de Energía.