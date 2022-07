Yo no te doy la mano, el momento incómodo que Mauricio Macri vivió en Ituzaingó

El ex presidente de la Nació Mauricio Macri padeció un mal momento en Ituzaingó mientras recorría las calles de ese distrito. Fue en un puesto de diarios donde le negaron el saludo y le dijeron que no era bienvenido.

🗣️ "Acá no sos bienvenido"



Un diariero le hizo frente a Mauricio Macri en una recorrida por Ituzaingó pic.twitter.com/v3oaju96cC — Política Argentina (@Pol_Arg) July 20, 2022

"Acá no sos bienvenido", aseguraron que dijeron los vecinos cuando el presidente se acercó a un kiosco de diarios y revistas a saludar a quien lo atendía, el canillita le rechazó el saludo y le dijo “acá no sos bienvenido” y lo dejó con el brazo extendido.“Yo no te doy la mano”, insistió. Y Macri respondió a modo de consuelo: “¿No? Bueno. Lo lamento por vos, chicaneó”.“Danos de comer con la que te robaste, con eso danos de comer”, le agregó una mujer que manifestó su rechazo a la gestión de gobierno del referente del PRO que intenta capitalizar político de cara a la contienda electoral del 2023 con continuas recorridas por el Conurbano.