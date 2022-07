"Es un retroceso": Stolbizer rechazó una posible candidatura de Macri para 2023

La diputada nacional Margarita Stolbizer afirmó que la posible decisión de que Mauricio Macri sea candidato a presidente en las elecciones 2023 es "un retroceso" que alimentará la grieta entre los argentinos.De cara a los próximos comicios, Stolbizer rechazó de plano la posibilidad de candidatura de Macri. "Él es un hombre político y seguramente tiene expectativa por volver y por cumplir las cosas que no pudo., porque obvio que es un retroceso".En ese sentido, precisó que "hay que ver la fotografía completa: porque esto es Cristina del otro lado o Cristina del otro lado posibilita esto.y creo que no hay que volver atrás con esa disputa".En una entrevista en Radio Delta, la dirigente política reconoció que el sistema judicial funciona mal y que la decisión de Macri de nombrar jueces de la Corte Suprema por decreto fue. Sin embargo cruzó a la vicepresidenta Cristina Kirchner al decir que busca garantizar su impunidad manipulando el poder judicial."El sistema judicial, es lento, es ineficiente, es poco transparente, es poco creíble. No tengo dudas que hay que cambiarlo", sostuvo la diputada nacional que se integró al macrismo en 2021 pese a que durante años criticó Macri y otras figuras del espacio como Cariglino.