Organizaciones sociales oficialistas y de izquierda volverán a marchar en una semana

anunciaron una nueva movilización masiva para el 27 de julio

hoy a las 10 , convocados por la Corriente Clasista Combativa (CCC), manifestarán contra la “criminalización de las organizaciones sociales”.

🗣️ "Veo como que están en un cumple"



El reclamo de Juan Grabois al Gobierno, quien manifestó su "esperanza" de que a Alberto Fernández "se le ablande el corazón" pic.twitter.com/BdKPIdfug2 — Política Argentina (@Pol_Arg) July 20, 2022

Tras las marchas de ayer por un Salario Básico Universal,y len la que reclamarán por“Vamos a movilizar fuertemente. Un ajuste que golpea por igual a los barrios y a los trabajadores. A esta acción hemos invitado a la UTEP, que, coincidiendo en muchos puntos, quedó en debatir la posibilidad de confluir”, afirmó Eduardo Belliboni, líder de Unidad Piquetera.Lo anunció ayer en conferencia de prensa luego de la reunión conjunta con la UTEP. Además confirmaron que“Vamos también contra la criminalización de la protesta social. Por eso”. “Para que esta crisis no termine de demoler los ingresos populares es necesario un paro nacional y un plan de lucha, medidas que seguimos reclamando a la CGT. La movilización del 17 de la CGT no tiene reclamos y es tarde, necesitamos salir ahora a defender los salarios y todos los reclamos populares”, sostuvo Belliboni.Ayer,. Durante las protestas Juan Grabois, dirigente del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) e integrante de la UTEP, apuntó contra el Gobierno nacional y consideró que “están en un cumple” pero ratificó su "esperanza" en que se cambie el rumbo y se "tomen las medidas que hay que tomar".Grabois le señaló al Presidente mediante la prensa: “Es fácil, Alberto, es muy sencillo el reclamo. Si no, para qué te pusimos ahí. Te pusimos ahí para que haya menos pobreza, no para que haya más. Si no te gusta el Salario Universal inventa otra cosa. No salgas a decir que hay que calmar a los mercados”.El líder de MTE insistió en que