Batakis se reúne con el Gabinete económico y se espera el anuncio de medidas

El Gobierno analiza nuevas medidas económicas, que serán anunciadas tras una reunión del gabinete económico que encabezará este jueves la ministra Silvina Batakis, entre las que se encuentra la posibilidad de un “tipo de cambio diferenciado para el turista extranjero” con el objetivo de que los dólares “ingresen al Banco Central” para fortalecer las reservas.La titular de Economía mantuvo un encuentro en Casa Rosada con el presidente Alberto Fernández, de aproximadamente una hora este miércoles, en la que se hizo el repaso de las medidas que se llevarán este jueves a la reunión del gabinete económico. El encuentro tuvo lugar a última hora de este miércoles y no trascendieron otros detalles."En la reunión de hoy la ministra Batakis hizo un informe de la situación" informó la portavoz de la presidencia sobre el encuentro del gabinete nacional que acababa de finalizar. "Mañana ella tendrá reunión de gabinete económico donde se van a analizar diferentes medidas. La ministra y el gabinete económico las van a comunicar hacia fin de esta semana o la semana que viene", añadió Gabriela Cerruti, en una conferencia de prensa que se realizó en la Casa de Gobierno, a media mañana de este miércoles. La reunión de gabinete había sido encabezada por Juan Manzur, Jefe de Gabinete.Ante diversas consultas, la portavoz agregó: "Comprendemos y tenemos empatía con la sensación de incertidumbre que generan las informaciones acerca del dólar blue, que no tiene impacto en la economía real", pero -insistió- "será la ministra quien va a comunicar las medidas después de la reunión de mañana del gabinete económico".Entre las medidas en estudio, se encuentra la posibilidad de un “tipo de cambio diferenciado para el turista extranjero” con el objetivo de que los dólares “ingresen al Banco Central” para fortalecer las reservas. Al respecto, el director del Banco Central Agustín D’Atellis, sostuvo que las medidas económicas que analiza el Gobierno para estimular el ingreso de divisas al mercado apuntan a que "la brecha cambiaria vuelva a niveles normales"."El dólar blue es un mercado que está totalmente fuera de nuestro alcance, no es algo sobre lo cual podamos operar; es un mercado ilegal que se mueve por canales oscuros y escapa a cualquier control", remarcó en una entrevista con Radio Nacional. Admitió que el blue hace daño a nivel económico porque, "con las restricciones que existen para acceder al mercado formal, el público lo toma como referencia y juega sobre las expectativas; y eso se traslada a precios".En declaraciones a la prensa al ingresar a Casa de Gobierno, el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, dijo que Batakis "conoce mucho del tema fiscal" y está "haciendo un trabajo muy serio". Ante una consulta, el funcionario afirmó que "el mercado del dólar blue, negro, es muy chiquito" y agregó: "Es nimio. Está siendo inyectado por los que quieren generar corridas y ventajas para ellos. Quieren sacar ventaja para sí".Batakis busca un pie de apoyo clave para su gestión: el aval político federal que la acompañe en medio de los temblores que acechan al Frente de Todos. Cultivó una relación con los gobernadores desde el primer día de su gestión al frente de la Secretaría de Provincias del Ministerio del Interior hasta hace 16 días, cuando tuvo que dejar ese lugar para conducir la cartera de Economía que acababa de hacer volar por los aires Martín Guzmán tras su explosiva renuncia con equipo completo. Ahora, ella va por la siembra cosechada en estos dos años y medio.La "Griega" tuvo en las primeras 48 horas de la semana una agenda intensa para intentar lograr ese cometido. Se reunió con varios de los mandatarios provinciales. Este martes tuvo un encuentro con los gobernadores Sergio Uñac (San Juan), Gustavo Bordet (Entre Ríos) y Ricardo Quintela (La Rioja). El lunes llegaron al Ministerio Axel Kicillof (Buenos Aires), Gerardo Zamora (Santiago del Estero), Raúl Jalil (Catamarca), Omar Gutiérrez (Neuquén) y Osvaldo Jaldo (Tucumán)."La idea de los gobernadores hoy es tener paciencia", contaron a El Destape desde el riñón de uno de los que participaron en los encuentros. Hoy, y para los próximos meses, lo que necesitará Batakis es paciencia y tiempo. Desde que se fue Guzmán, el dólar blue subió casi 70 pesos. De 235 a 301. Así y todo, advierten desde la liga de los gobernadores: "El plazo de paciencia es poco por las urgencias que hay".El artífice de estos encuentros, más allá de la relación previa de ella con los gobernadores, fue el jefe de Gabinete, Juan Manzur. "Se las propuso él. Ellos ya venían trabajando en este tema desde antes, cuando ella estaba en el Ministerio del Interior", explicaron desde el círculo de Batakis. Ante rumores de cruces en medio del encuentro y de que la reunión "fracasó", en el Ministerio lo negaron tajantemente: "Algunos tipos bravos trataron de decir que armamos una cumbre que fracasó. En absoluto. Siempre son y serán reuniones de trabajo y acompañamiento en medio de estos momentos difíciles". Asimismo, adelantaron que vendrán cumbres con otros mandatarios provinciales.Hoy, el gobernador santafesino, Omar Perotti, confirmó que se va a reunir con la ministra Batakis: “Tenemos la mejor predisposición”, dijo. Aclaró que su ausencia en la reunión de esta semana no fue por falta de interés. “Se generó una instancia de confusión o mala comunicación, como quieran denominarlo”, afirmó.