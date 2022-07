El radicalismo histórico cuestionó a Macri por pensar que cuanto peor mejor

“Es realmente preocupante. El dólar blue aumentó 100 pesos en una semana. Esto implica un desequilibrio cambiario extraordinario. Hay más de cinco tipos de cambio y el Gobierno parece no contener a ninguno”, dijo Juan Manuel Casella en relación a la situación cambiaria.

En diálogo con Política Argentina, el ex ministro alfonsinista dijo que “esto es el fruto de tres cosas”. “En primer lugar, la situación política: es un gobierno que no tiene coherencia ni unidad. En segundo lugar, hay una falta de plan económico. Hay medidas económicas pero no plan. Por lo tanto, nadie sabe a donde vamos. En tercer lugar, está la inestabilidad del mundo como resultado de la Guerra en Ucrania y los efectos que dejó la pandemia del COVID. Este que es el que el gobierno utiliza continuamente es el del tercer orden de importancia”, detalló.También hizo fuego amigo. “Hay gente en la oposición que piensa que cuanto peor mejor, y es un grave error. Este proceso si termina mal, termina mal para todo el mundo. Sobre todo, para el hombre de a pie. Es que hay un sector duro del PRO encabezado por Macri y Bullrich que piensa en esos términos”, sostuvo.Para Casella, “si esto empeora, no se hunde el oficialismo, se hunde la patria”. “No creo de ninguna manera que el fracaso del Gobierno beneficie a Macri, el fracaso del gobierno nos perjudica a todos”, dijo al criticar al macrismo.Y recalcó: “La mesa de Juntos por el Cambio tiene que estar reunida todos los días. No solamente en situaciones de emergencia”.