El Gobierno oficializó la prohibición de nuevos trabajadores en el Estado hasta fin de 2023

El Gobierno nacional cumplió con la medida que había adelantado la ministra de Economía, Silvina Batakis, y oficializó que la administración central, los organismos descentralizados y entes públicos no podrán sumar personal hasta diciembre de 2023, e instruyó a empresas, sociedades y organizaciones con participación estatal y fondos fiduciarios a “adoptar medidas similares”

Lo hizo a través del, con lo que las entidades y jurisdicciones del sector público "no podrán efectuar designaciones ni contrataciones de personal de cualquier naturaleza", prohibición que comprende a distintas modalidades de designación y contratación aunque con unaEl texto, publicado este viernes en el Boletín Oficial, lleva las firmas del presidente Alberto Fernández, el jefe de Gabinete Juan Manzur y la ministra de Economía, y establece en sus consideraciones que "resulta adecuado adoptar diversas medidas con miras a garantizar un ejercicio eficiente y responsable del presupuesto nacional, en lo que hace a la contratación de personal".A la hora de precisar qué tipo de contrataciones quedan congeladas, el decreto mencionasegún el artículo 30 del Convenio Colectivo de Trabajo para la Administración Pública Nacional;(contrataciones por tiempo determinado para prestar servicios de carácter transitorio o estacional); como tambiénTambién quedan restringidas modalidades de empleo como "las contrataciones para la prestación de servicios profesionales autónomos" para las que están facultados el jefe de Gabinete, ministros, secretarios de Estado y titulares de entidades descentralizadas y fondos nacionales; al igual que "las designaciones transitorias en cargos simples de planta permanente" y "las contrataciones de personal con o sin relación de dependencia" incluso bajo estatutos especiales o fuentes de financiamiento no presupuestarias.Además, en el texto se especifica que las limitaciones que se fijan en el decreto "refieren a los regímenes de contratación" del personal que "presta servicios en el ámbito del Sector Público Nacional previstos en los incisos 'a' y 'c' del artículo 8° de la ley 24.156 de Administración Financiera", lo que según dicha norma abarca, por un lado, a la Administración Central y los organismos descentralizados del Estado Nacional, incluyendo a las instituciones de la Seguridad Social.También, de acuerdo al inciso 'c' del artículo 8° de la ley 24.156, el alcance de la prohibición para designar y contratar personal nuevo incluye a los entes públicos con autarquía financiera, personalidad jurídica y patrimonio propio en los que el Estado nacional tenga el control mayoritario del patrimonio o de la formación de las decisiones, al igual que las entidades públicas no estatales donde el Estado nacional tenga el control de las decisiones.El decreto 426/2022 prevé por otro lado la, y reconoce que esa iniciativa formó parte del decreto 668/2020, de agosto de ese año, en el que se homologó el acta acuerdo del Convenio Colectivo de Trabajo para la Administración Pública Nacional suscripta el 29 de mayo de 2020.