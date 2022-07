Patricia Bullrich afirmó que en Argentina no hay un gobierno, hay un agujero negro

La presidenta del PRO, Patricia Bullrich afirmó que "no hay un Gobierno en la Argentina", sino que "hay un agujero negro que todo lo que dice y hace se lo come en dos segundos".

Durante un diálogo televisivo Bullrich se refirió a la gestión de Alberto Fernández y consideró queque lleva a que todas decisiones que toman "duren cinco minutos, lo mismo que dura un precio"."No vamos a cogobernar con un Gobierno que no gobierna., lanzó la exministra de seguridad y rechazó la posibilidad de que Juntos por el Cambio llegue a un acuerdo con el oficialismo, aunque el bloque opositor jamás fue invitado a negociar con la Casa Rosada.No nos pongan en el lugar de ser quienes empujemos a un Gobierno, porque sería ponernos en un lugar en de la capacidad de gobierno, después cuando nos toque gobernar, va a ser mucho más pequeña porque nos van a tomar como parte del problema y no de la solución", apuntó Bullrich."¿El Gobierno no está en condiciones de gobernar? Bueno, lo tiene que decir. El Presidente tiene que ponerse frente a las cámaras de televisión y decir 'yo no puedo más, no puedo gobernar'. Eso lo tiene que decir él, no nosotros", añadió.La presidenta del PRO sostuvo que ni el presidente Alberto Fernández ni la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, se "están haciendo cargo" de lo que pasa en la Argentina y que, si esto no cambia,En ese sentido agregó que “Cristina empuja, lleva al Presidente al abismo y da un pasó atrás”. “No debería volver a gobernar hasta dejar en claro algunos pendientes”, concluyó Bullrich.