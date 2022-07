Desde la UCR pidieron reducir la administración pública y quitar los ministerios de la Mujer, Turismo y Ambiente

Para Miguel Bazze, la situación “es preocupante”. El diputado radical se refirió a la delicada situación económica. “Lo vemos con mucha preocupación porque estamos atravesando una crisis económica peligrosa, con una situación de inestabilidad en cuanto al dólar y el impacto inflacionario, y con un gobierno que esclavo de sus propias contradicciones internas y enfrentamientos políticos no es capaz de poner en marcha algún limite a esta situación”, dijo.

"No nos suma desde el punto de vista electoral”.

A su entender,, insistió.En diálogo con Política Argentina, pidió reducir o desjerarquizar algunas áreas de la administración pública., señaló.Para el dirigente radical, “se está produciendo un gasto fenomenal en el Estado que no tiene sentido. Hay que actuar de acuerdo a la crisis que estamos padeciendo”.dijo Bazze.Consultado sobre lo hablado en la mesa de Juntos por el Cambio esta semana, enfatizo en que “hay que preservar la unidad”.”, consideró.Y respecto de la figura del ex presidente Mauricio Macri, sostuvo: “Es un ex presidente y tiene experiencia., concluyó.