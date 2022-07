Dalbon: La Corte Suprema tiene un director de orquesta que es Héctor Magnetto

En diálogo con Política Argentina, Gregorio Dalbon opinó sobre la postura de la vicepresidenta en relación al Poder Judicial, postura que fue explicitada esta semana a través de una serie de cuestionamientos en Twitter. “La opinión que tengo tiene que ver con lo que fue marcando la Corte Suprema de Justicia en fallos que ha ido acompañando medidas y situaciones que tienen que ver con cuestiones partidarias más que con cuestiones jurídicas. Académicamente el doctor Lorenzetti y Maqueda son personalidades del derecho que merecen estar en el cargo de jueces de la Corte, no así en el caso de Rosenkrantz y Rosatti por haber violado la constitución al haber ingreso por decreto, por recomendación de Pepín Rodríguez Simón a Macri”, dijo.

A su entender, “es muy importante analizar las palabras de Cristina en el sentido de que está buscando una Corte para el pueblo, no para las corporaciones o el poder real. Esta Corte está dirigida y tiene un director de orquesta que es Magnetto que maneja a gusto y piaccere según sus intereses económicos y políticos”. “Dejen de tener de arriba del escritorio al diario Clarín y cambienlo por la Constitución nacional”, parafraseó.

Para Dalbon,“Es un derecho muy preciso que no puede estar resuelto por comercialistas y corporativos, como por ejemplo, el doctor Rosenkrantz, o el doctor Lorenzetti o Maqueda, especialista en derecho civil y privado, o el doctor Rosatti que maneja el procesal. Por eso, el derecho penal esta acéfalo igual que el tributario”, sostuvo al pedir más especialización de cada magistrado.También pidióEl tema es que está carente de situaciones que realmente podrían mejorar la Justicia en un momento en donde el 80 por ciento de la población está en descreimiento total de lo que es el Poder Judicial en Argentina”. “Por eso, es un buen momento para ampliar la Corte, para tener una Corte más académica y federal”, insistió.Para Dalbon, señaló.Según dijo, “Las palabras del letrado se dieron en relación a la Causa Vialidad.En este sentido, dijo que. “Hay abundante prueba para que ella esté absuelta. Si el Tribunal Federal N° 2 comete la atrocidad de condenarla se va a topar con graves problemas vinculados con recursos jurídicos y con el pueblo que no va a permitir que se proscriba a su líder. La Argentina no es un país manso”, enfatizó.