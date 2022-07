El Gobierno afirmó que a fines del 2023 todas las vías férreas pasarán al Estado nacional

a fines del 2023 el Estado nacional recupere el control de todo el tendido férreo del país

"A partir de ahí no van a haber concesiones"

Vuelve a fluir sangre por las venas y el corazón de la provincia gracias a la reactivación del sistema ferroviario.

ramal Once-Pehuajó

El ministro de Transporte,, y el presidente de Trenes Argentinos,, confirmaron que esperan quey, así, "poder realizar las inversiones necesarias para la recuperación del sistema ferroviario"."La resolución que sacamos este año, la 211, estableceincluidas algunas prórrogas que fuimos dando para adaptarnos nosotros a que alguien"., le afirmó Guerrera a Télam.El ministro explicó que “se harán licitaciones de servicios y tramos para todos aquellos que quieran participar, que establecerán que"."En estos 30 años eso no ocurrió, la inversión en mantenimiento fue menor y con gran pérdida de lo que recibieron ellos. Eso va a cambiar de modo radical", sostuvo Guerrera.En este sentido el ministro indicó que "poner a marchar el tren es una manera de ir dando el puntapié inicial para recuperar el tramo perdido. Lo importante es iniciar el proceso para que las concesionarias que hoy tienen las vías nos restituyan el control. Así sí podemos hacer fuertes inversiones, porque las sacamos de la concesión y vuelven al patrimonio nacional".Por su parte, Marinucci destacó: "la prueba de eso es el servicio a Rosario, que era de 8 horas y, a partir de la recuperación del control de ese tramo, hemos reducido el tiempo a 6 horas, 15 minutos. Estoy seguro de que antes de fin de año vamos a estar en las cinco horas, con lo que, además, vamos a reducir en tres horas el viaje a Córdoba, el viaje a Tucumán".Además el presidente de Trenes Argentinos remarcó que ", porque las inversiones en trenes que estamos haciendo hoy, son en base al Presupuesto que en el 2020 aprobó la oposición y nos permitió avanzar en todo esto, y yo no tengo duda que, sostenido en el tiempo, como política de Estado, vamos a recuperar una enormidad del tendido en la Argentina".Dentro de la iniciativa de recuperación, el viernes pasado se llevó adelante la marcha blanca y reactivación del servicio de larga distancia de la línea sarmiento que conectará, luego de 7 años, la localidad de Bragado con la ciudad de Pehuajó, recuperando las estaciones intermedias de 9 de julio y Carlos Casares, y beneficiando directamente a los vecinos y vecinas de la región., sostuvo el presidente de la Cámara de Diputadosa través de su cuenta de Teitter y felicitó a Alexis Guerrera y Martin Marinucci “por llevar alegría a las vecinas y vecinos de 9 de Julio, Carlos Casares y Pehuajó".El-cuyo servicio comenzará a funcionar el 5 de agosto- parará en las siguientes estaciones: Once, Haedo, Luján, Mercedes, Suipacha, Chivilcoy, A. Vaccarezza, Mechita, Bragado y sumará las estaciones de 9 de julio, Carlos Casares y Pehuajó.La vuelta del tren a Pehuajó beneficia a 4.000 pasajeros mensualmente, y fue posible gracias a los trabajos realizados por parte de Trenes Argentinos para extender el servicio y que contemplaron tareas de desmalezamiento, supervisión de vías y de adecuación edilicia, sanitaria y de iluminación en las estaciones de las tres ciudades.