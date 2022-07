El Banco Mundial aprobó USD 200 millones en financiamiento para Argentina

En el marco de la reunión con Silvina Batakis, el directorio del Banco Mundial aprobó este lunes un financiamiento de USD200 millones para promover un crecimiento sostenible en Argentina

Sucedió durante el encuentro que la ministra de Economía mantuvo con el director gerente de Operaciones del organismo multilateral,, en Washington, luego de la primera reunión de la funcionaria nacional conEl objetivo del préstamo es impulsar la innovación, con foco en la creación de empresas productivas de base tecnológica, el apoyo a los emprendedores y el acceso al capital privado.Previo a este encuentro,Tanto la reunión de Batakis con Georgieva como la confirmación del préstamo del Banco Mundial para la Argentina ocurren a la vez que el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID),, anunció que no puede otorgar nuevo financiamiento a la Argentina por factores que incluyen laEl funcionario dijo que no puede "dar el visto bueno" a nuevos fondos para la Argentina, que aguardaba el desembolso de unos USD 500 millones ya aprobados para obras de infraestructura. "Corresponde a las instituciones multilaterales adoptar las normas más estrictas de integridad y transparencia financiera y ayudar a sus países miembros a hacerlo también", se justificó Claver-Carone en una columna publicada en The Wall Street Journal.Claver-Carone es quien asesoraba a, con quienmantenía y mantiene una relación tan fluida que sigue incluyendo fotografiarse juntos, cuando, a finales de 2019 confesó que el préstamo por casi USD 50 mil millones que Cambiemos tomó y endeudó a la Argentina tuvo como objetivo respaldar la reelección del ex presidente, cosa que finalmente no logró.Tras reunirse por la mañana con el asesor de, Batakis se dirigió en auto hacia la sede central del organismo internacional, acompañada por el embajador argentino,; la viceministra de Economía,, y el jefe de Cancillería de la Embajada argentina en Estados Unidos,Fue la primera reunión que Batakis y Georgieva mantuvieron tras el contacto virtual del 6 de julio último, luego de que la ministra jurara como nueva titular del Palacio de Hacienda.El encuentro se enmarcó en el viaje de Batakis a Estados Unidos, que tiene entre sus principales objetivos que sus interlocutores "escuchen y conozcan cómo piensa" la nueva funcionaria, además de exponer las pautas de acción que tomará el Gobierno argentino en materia económica.