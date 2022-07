El empresario que se reunió con Guzmán le auguró futuro político y no descartó la Presidencia

“reúne las capacidades para ser candidato a Presidente en un futuro".

Tras su renuncia a la cartera, el ex ministro de Economía Martín Guzmán volvió a la escena política ayer junto al CEO de Sygenta, Antonio Aracre, quien aseguró hoy que ex ministro de Alberto Fernández “se va a quedar en el país” y seguirá vinculado a la política.Es un cuadro fantástico, en un futuro inmediato tiene un lugar importante en la Argentina”, sostuvo Aracre en comunicación con el periodista Ernesto Tenembaum para Radio Con Vos.Ante la consulta sobre si la idea de, el empresario afirmó: “No lo sé, pero podría ser tranquilamente”. A eso mismo se refirió en diálogo con Crónica Anunciada para Futurock donde señaló que el economistaAracre compartió ayer a través de Twitter una foto junto al ex ministro y expresó: “Al igual que cuando era ministro, seguimos conversando con Martín Guzmán sobre la necesidad de construir consensos para una Argentina más fuerte, con menos desigualdad y con más oportunidades para seguir creciendo”.Al ser consultado sobre la salida de Guzmán de la cartera económica, el directo de Sygenta consideró que fue “fue muy correcta”. “, que llega con el respaldo de las tres patas del Frente de Todos”.Asimismo, repecto a cómo encontró al ex ministro de Economía sostuvo: “A Guzmán lo vi bien, es un economista de mucho prestigio, tiene un lugar en la política argentina”., aseguró Aracre.