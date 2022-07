Tras intensas reuniones en Casa Rosada, se define cómo queda el gabinete de Alberto Fernández

Por otra parte vi que aparecieron "supuestos proyectos de mi autoría" que circulan alrededor de las medidas económicas y de las del BCRA.

Que quede claro que venimos trabajando en línea con el BCRA y el Ministerio de Economía. — Sergio Massa (@SergioMassa) July 27, 2022

En medio de los rumores de cambios de Gabinete, el presidente Alberto Fernández recibió esta mañana en la quinta de Olivos al presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, quien suena como posible nuevo ministro de Economía en reemplazo de Silvina Batakis.Una vez finalizada la reunión con Massa, Fernández se dirigió a la Casa Rosada, en donde este mediodía recibió a Batakis, horas después de que la ministra llegase al país de su viaje por Estados Unidos, en el que se reunió con la titular del FMI, Kristalina Georgieva, y con autoridades del Departamento del Tesoro.Aunque los rumores sobre un desembarco de Massa en el Gabinete comenzaron a correr el fin de semana pasado, cobraron fuerza en la noche del miércoles y forzaron al propio líder del Frente Renovador a desmentir que su nombramiento ya era un hecho."Veo muchos rumores y versiones. No tuve ningún ofrecimiento y recién quedé en charlar con el presidente Alberto Fernández sobre la agenda de trabajo entre viernes y sábado", afirmó en sus redes.Según las versiones, el titular de Diputados asumiría como una suerte de "superministro" de Economía, ya que coordinaría bajo su ala no solo a la estructura que hoy tiene Batakis sino también a las funciones de Desarrollo Productivo, Agricultura y Turismo. De confirmarse este esquema, Juan Manzur permanecería como jefe de Gabinete, mientras que la sucesora de Guzmán sería relegada a ocupar el cargo de secretaria de Hacienda.Luego del encuentro con Batakis, que se extendió por más de dos horas, Alberto recibió a Daniel Scioli, titular de Desarrollo Productivo tras la salida de Matíasn Kulfas. El ex gobernador bonaerense mantuvo un estrecho vínculo de trabajo con la titular de Economía, pero tiene diferencias históricas con Massa.A las 17:15, está estipulada una conferencia de prensa de la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, aunque no está confirmado si hablará del tema y hará anuncios.