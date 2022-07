Francia Márquez prometió gobernar a favor de los nadies durante su visita en Argentina

La líder colombiana inició el martes una gira por América Latina para buscar consensos, diálogo y sumar apoyos al programa político a días de iniciar el gobierno en Colombia.

Es un gran honor haber recibido a la vicepresidenta electa de Colombia 🇨🇴, @FranciaMarquezM.



Nuestras luchas nos hermanan: contra el racismo, la discriminación de género y el cambio climático. Su visión, junto a la de @petrogustavo, es la que Colombia y Latinoamérica necesitan. pic.twitter.com/PZPxR0cLTc — Alberto Fernández (@alferdez) July 29, 2022

Recién con @FranciaMarquezM, vicepresidenta electa de Colombia. La tarea por delante: integración regional y construcción de la paz y la igualdad. Una agenda común del género. pic.twitter.com/zQ5GHe1Gpp — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) July 29, 2022

La vicepresidenta electa de Colombia,, prometió este sábado durante su visita a la Argentina que junto al presidenteaunque advirtió que la paz solo se logrará atacando las causas de la violencia y con “justicia social”.“Un país no se gobierna sólo, Gustavo Petro y Francia Márquez creemos que tenemos toda la capacidad para liderar un nuevo proyecto de nación que se piensa desde abajo (...) para la justicia social”, aseguró la futura vicepresidenta durante el conversatorio que encabezó el sábado pasado frente al auditorio repleto del Centro Cultural Néstor Kirchner (CCK), en Buenos Aires.Durante el evento realizado bajo el lema, Márquez se definió como una militante “tira piedras” queEn ese sentido, consideró que uno de los principales desafíos del futuro Gobierno, el primero de izquierda en toda la historia colombiana, es el de poder “silenciar los fusiles”, pero advirtió que lMárquez prometió hacer un “avance hacia la paz” que implica “la implementación de los acuerdos firmados entre las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) y el Estado colombiano” y “reestablecer la mesa de diálogo con el ELN” (Ejército de Liberación Nacional) porque hay que “hacer trizas la guerra”.Cabe resaltar que las negociaciones con el ELN -la última guerrilla activa- no están formalmente resueltas, de los dos lados se mostró predisposición para avanzar en un proceso similar al que el gobierno de Juan Manuel Santos llevó adelante con las FARC en La Habana.Al inicio del evento el Premio Nobel de la Paz (1981),, presentó a Márquez y señaló: "Tenemos que cambiar el rostro de todo el continente. Este desafío que tienen en Colombia es una lucha que continúa para superar las muertes y violaciones a los derechos humanos". Tras la presentación se escuchó en voz de Eduardo Galeano su poema "Los nadies", concepto que la vice electa empleó durante la campaña electoral.Entre "los nadies" la ambientalista ubicó a “los niños y niñas que mueren de hambre” en un país con “biodiversidad”; a los jóvenes que los matan cuando salen a la calle a marchar, y los hombres y mujeres que “una política neoliberal ha ido poniendo en riesgo todos los días la vida”.Al evento también asistieron funcionarios nacionales como el ministro de Cultura,, la referente de Madres de Plaza de Mayo línea fundadora; las integrantes del movimiento feministauna de las fundadoras de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito-; y referentes del medio y agrupación social La Garganta Poderosa, en cuya revista Márquez posó para la portada del último número, distribuido durante el acto.Primero hizo su paso por Brasil, donde se vio con el candidato presidencial y exmandatarioy previó a llegar a la Argentina hizo su paso por Chile, donde estuvo junto al presidente. La gira latinoamericana de Márquez terminará este domingo en Bolivia.Durante su paso por la Argentina se reunió con, juntos conversaron sobre la agenda en común entre los países y sobre la coyuntura política internacional.Antes visitar al presidente, Márquez había estado con, con quien habló de temas relacionados a la integración regional, la paz y la igualdad. Sin embargo, en el CCK no se mencionó especificamente actualidad política argentina.Durante su intervención en el CCK, la futura vice colombiana agradeció a "todas las personas que desde acá vibraron con nosotros para que haya un cambio" y también hizo presente con su saludo al presidente electo Gustavo Petro con quién subirá al Gobierno el próximo 7 de agosto.Márquez también