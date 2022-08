Causa Vialidad: los insólitos argumentos del fiscal para atacar a Cristina y usar a Alberto Fernández

En el marco del inicio de su alegato en el juicio oral por la obra pública concedida a Lázaro Báez en Santa Cruz, llamado "causa Vialidad" por los medios, el fiscal Diego Luciani reiteró en un discurso vehemente la acusación inicial al sostener que las licitaciones fueron ficticias y que incluso contaron con la complicidad de otras empresas nacionales, las cuales, según dijo, simularon presentar ofertas pese a que nunca se las imputó de nada.El funcionario judicial, que quedó solo en la acusación, insistió en aspectos que quedaron deslegitimados por la auditoría que hizo el propio macrismo, es decir el estudio de Vialidad que determinó que nunca se pagó ninguna obra que no se haya terminado y que las retrasos fueron los mismos que en las demás provincias por las mismas razones: pagos que llegan tarde del Estado, problemas en las trazas de obras o terrenos.Lo más novedoso es que Luciani adelantó que hubo obras que no fueron votadas por el Congreso Nacional en las leyes de presupuesto, algo que por primera vez figura en la acusación.Sin embargo, los dos elementos centrales del fiscal para ir por Cristina Kirchner rozan lo escandaloso: solo tener como argumento para involucrar a la Vicepresidenta la remanida idea de que aquello que sucede abajo no puede ser desconocido arriba, por un lado, y por otro que como Néstor Kirchner era amigo de Lázaro Báez, hecho de orden público, entonces eso contribuye a probar presuntos delitos y los traslada a CFK por haber sido esposa del primero.Como no aparece en ningún documentos, testimonio ni nada, Luciani mencionó a Cristina sólo de manera general con el argumento más tradicional y que, de tomarse como válido, podría ser trasladado a cualquier juicio respecto de cualquier causa que apunte a un gobierno."Esta estructura no se podía armar sin el visto bueno de las autoridades nacionales, empezando por los presidente Néstor y Cristina Kirchner", sentenció Luciani.Y allí llega el segundo elemento insólito del argumento del fiscal, que repitió en múltiples ocasiones que toda la supuesta estructura delictual se puede ver con "sentido común" y "lógica", es que Báez fue amigo de Néstor Kirchner, por lo cual le resulta obvio en aquella gestión sucedieron delitos y que, además, luego se trasladaron a la de CFK.En un discurso que pareció más de un político que de un fiscal, Luciani utilizó el testimonio del actual presidente Alberto Fernández contando algo anecdótico y público, cuando declaró como testigo, para intentar probar su hipótesis contra Cristina.Es que el mandatario contó que fue a Calafate, en 2003 o 2004, y que en esa ocasión Néstor Kirchner le presentó a Báez, la única vez que lo cruzó durante su largo tiempo como jefe de Gabinete. Claramente lo dicho no tiene ningún peso judicial, pero lo dijo un fiscal en un juicio oral, como si fuera una tribuna política para el show.Durante la primera de las 9 audiencias en las que tiene previsto hablar, Luciani pidió que se reprodujera un audio del Presidente correspondiente al 15 de febrero de 2022, día en que el jefe de Estado participó del caso como testigo. El integrante del Ministerio Público le preguntó al mandatario si conocía a Báez y si estaba al tanto de la actividad a la que se dedicaba.“Puedo contar en detalle el único diálogo que tuve: ´Bueno días, mucho gusto`. Nunca más hablé. Y nunca más lo vi, nunca más lo crucé, nunca más lo vi en Casa Rosada. En los años de Néstor Presidente, (yo) iba con mucha frecuencia a Olivos y en mi vida lo vi al señor Lázaro Báez. No tengo idea", respondió Alberto.Luciani insistió con varias preguntas y el Presidente explicó que el encuentro fue en Calafate “con Néstor”, quien "estaba terminando de hacer su casa" y el encuentro fue "en el parque porque estaba haciendo alguna obra allí en Calafate". Aunque parezca increíble para un juicio, el fiscal quiso mostrar esta declaración como si esa amistad entre Kirchner y el empresario probara algún delito que, además, se trasladaría a CFK.Lo que le falta a Luciani, y será su desafío, es demostrar que hubo alguna instrucción, alguna nota, alguna firma indebida para beneficiar a Báez. Todas las licitaciones se hicieron en Santa Cruz, igual que las adjudicaciones y el control de las obras, sin intervención de autoridades nacionales.