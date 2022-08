ARA San Juan: denunciaron y pidieron echar a Bertuzzi, Bruglia y Llorens, los jueces que sobreseyeron a Macri

el abogado Luis Tagliapietra, padre de uno de los submarinistas, denunció ante el Consejo de la Magistratura a los camaristas federales autores de dicho fallo, Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens

Tras conocerse que el fiscal general apeló el sobreseimiento deen la causa por espionaje ilegal a los familiares de las víctimas delEl letrado pidió que se inicie el juicio de remoción de los tres camaristas, designados a dedo por el propio Macri durante su gobierno, porTagliapietra presentó la acusación ante el presidente del Consejo de la Magistratura,, quien viene trabajando para los intereses del macrismo, en el marco de la denuncia que realizó por espionaje a los familiares de las víctimas.Sucede además el mismo día que se conoció otro avance que podría dar un giro en la causa: el fiscal interino José Luis Agüero Iturbe dijo que el sobreseimiento de Macri fue "prematuro" y que no se puede justificar el espionaje a familiares de los tripulantes ya que no ponían en riesgo la seguridad presidencial ni del país., escribió Tagliapietra en su presentación.Y agregó:Tagliepietra, quien actúa como querellante en la causa penal, formuló la denuncia contra los camaristas que el 15 de julio último revocaron lo decidido en primera instancia y sobreseyeron, entre otros, a Macri y a los exjefes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI)Los procesamientos de Macri, Arribas, Majdalani y subordinados de estos habían sido dictados el 1 de octubre de 2021 por el juez federal Martín Bava.En su pedido a Rosatti, el padre del marino Alejandro Tagliapietra sostuvo que Bruglia, Bertuzzi y Llorens "violaron la Constitución Nacional, la igualdad ante la ley, el debido proceso y los tratados de derechos humanos incorporados a nuestra legislación".Argumentó con contundencia ue las tareas de espionaje "ilegal" fueron "intromisiones gravísimas" en la vida privada de los familiares de los tripulantes del submarino y que los camaristas "no explican en qué modo, tiempo y circunstancias quienes resultamos victimas podríamos realizar" la actividad criminal que, según la ley 25.520, autoriza las actividades de espionaje.Tagliapietra manifestó que sí se hubiese temido una actividad contra el entonces Presidente de la Nación, se debió "denunciar dicha circunstancia ante el Juez Federal en turno para que este adopte las medidas que entienda necesarias para hacer cesar este peligro".Agregó que, para sobreseer a Macri, Arribas y Majdalani como a otros procesados, Llorens, Bertuzzi y Bruglia prescindieron de "cuantiosa prueba" incriminatoria y solo ponderaron testimonios que favorecieron a los imputados."Todas estas tareas de inteligencia ilegal no contaron nunca con autorización judicial alguna, ni mucho menos fueron justificadas por órdenes de servicio fundadas en razones de seguridad interior o defensa nacional", remarcó Tagliapietra.Agregó que, en cambio, hubo "relevamiento, acumulación y/o producción ilegal de información sobre familiares de los tripulantes de las embarcaciones hundidas ARA San Juan y BP-Rigel, que reclamábamos al entonces Gobierno nacional por la aparición de nuestros seres queridos y justicia para el esclarecimiento de los hechos".Para Tagliapietra "el accionar de los denunciados deviene en la utilización abusiva de las facultades otorgadas por el Código Procesal Penal de la Nación en función de su calidad de magistrados federales, con motivos probablemente espurios" o por "amiguismo".Luego que se conociera la resolución de la Sala I de la Cámara, el ministro de Justicia Martín Soria afirmó públicamente que a Macri "no lo sobresee la justica, lo salvan sus amigos" en tanto que el expresidente dijo que "ganó la verdad".