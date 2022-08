Massa renunció formalmente a la presidencia de la Cámara de Diputados

🔴 #AHORA | Así se votó y oficializó la renuncia de Sergio Massa (@SergioMassa) como diputado y como presidente de la Cámara de Diputados. pic.twitter.com/2QyPZEnW8L — Política Argentina (@Pol_Arg) August 2, 2022

Con unanimidad de votos en la Cámara de Diputados,. El futuro ministro de Economía, Desarrollo productivo y Agricultura emocionado sostuvo que se lleva una “convicción” y aseguró: “Hoy termina una etapa para mi y mañana empieza otra”.“Quiero agradecerles a todos los trabajadores de esta casa que a lo largo de estos 996 días que me tocó estar al frente, nos acompañaron con un esfuerzo enorme y compromiso unidos entendiendo, además, las complejidades que nos toco vivir”, comenzó Massa en su discurso de despedida tras realizar la votación formal que aceptó su renuncia a la Cámara baja.El futuro ministro continuó agradeciendo a los legisladores y señaló: “Si algo me enseñó este lugar es a escuchar más que hablar, aprender a tolerar,e -con más resultados positivos o negativos-”. “Por sobre todas las cosas me enseñó a valorar y respetar la tarea que cada uno de ustedes lleva adelante”, agregó Massa hacía los diputados presentes.Y añadió: "Muchos de los que estamos acá podemos pensar distinto en muchos temas, pero no tengo ninguna duda de que todos tienen una enorme pasión por tratar de construir de esta casa nuestra, que es la Argentina, un lugar mejor". “Me llevo el mejor de los recuerdos de todos y cada uno de ustedes, incluso a los que pensamos totalmente diferente”, sostuvo Massa frente al recinto de legisladores.El ahora ex presidente de la Cámara de Diputados también remarcó su trabajo adaptando las sesiones a la virtualidad por la pandemi por el Covid-19: “Me llevo la alegría de hacer funcionar la Cámara en pandemia, entre todos recorrimos el desafío de la virtualidad”., afirmó y señaló "Más allá de nuestro debate apasionado y convencido,de darle un camino de largo plazo a aquellos temas de los que todos estamos convencidos que pueden transformar el país", resaltó más durante su discurso conteniendo la emoción.El nuevo ministro de Economía, que asumirá mañana, además manifestó: “Hoy termina una etapa para mi y mañana empieza otra, desde mañana voy a venir una y cien veces a esta casa a buscar que entre todos aquellos que tenemos el compromiso podamos, más allá de nuestras diferencias,”, sostuvo Massa y el recinto estalló en aplausos de los presentes., concluyó Massa su discurso de despedida con mucha emoción.Tras lo que invitó al, a liderar el resto de la sesión especial para definir quién ocupa el cargo en la presidencia. La propuesta del bloque de diputados oficialista es Cecilia Moreau., le deseó el vicepresidente de Marchi al saliente presidente de la Cámara de Diputados.Este miércoles Sergio Massa jurará como ministro de Economía, Desarrollo productivo y Agricultura en la Casa Rosada, luego mediante una conferencia de prensa comunicará al país nuevas medidas y objetivos económicos.