"Si la tocan a Cristina": el mensaje de La Cámpora ante el juicio de obra pública en Santa Cruz

La Cámpora publicó anoche un contundente mensaje para respaldar a la vicepresidenta Cristina Kirchner en medio de los alegatos que encaran los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, cuestionados por sus vínculos mediáticos y políticos con la oposición, en el juicio que la tiene como acusada por supuestas irregularidades en el reparto de la obra pública desde 2003 a 2015

#TodosConCristima 📽️| "Si la tocan a Cristina, que quilombo se va a armar": el contundente mensaje de de La Cámpora en apoyo a Cristina Kirchner ante el juicio por la obra pública en Santa Cruz. pic.twitter.com/Vz0GBp2XSX — Política Argentina (@Pol_Arg) August 3, 2022

, subrayó la agrupación que lidera el diputado nacional Máximo Kirchner y que integran otros referentes como Eduardo "Wado" de Pedro, Andrés Larroque y Mayra Mendoza.A través de un video publicado en su cuenta de la red social Twitter, La Cámpora recordó las palabras de la ex mandataria sobre la causa: "Este tribunal seguramente tiene la condena escrita. A mí me absolvió la historia y me va a absolver la historia".Tras unas imágenes, aparece los militantes cantando en una multitudinaria manifestación con la advertencia sobre si "la tocan a Cristina", con el hashtag #TodosconCristina.En la jornada también se expresó sobre el tema el Partido Justicialista, que apuntó a la "persecución" en su contra. "El Partido Justicialista Nacional manifiesta su apoyo a la compañera vicepresidenta @CFKArgentina. La persecución a quienes defienden los intereses del pueblo no es novedad en la historia de nuestro país. Necesitamos una justicia honesta e independiente de los poderes fácticos", resaltó el PJ.