Con la salida de Pelosi de Taiwán, afloja la tensión entre EEUU y China

La presidenta de la Cámara de Representantes de EE. UU.,, partió de Taiwán este miércoles por la noche, poniendo fin a una visita histórica a la que Beijing respondió con amenazas y ejercicios militares.Pelosi, que pasó menos de 24 horas en la isla, visitó esta mañana el Parlamento taiwanés y posteriormente se reunió con la presidenta de la isla, Tsai Ing-wen, quien le impuso una condecoración por su “apoyo” al territorio independiente.La política demócrata, la primera presidenta de la Cámara estadounidense en visitar la isla en más de 25 años, provocó la ira de Beijing con la visita y provocó más de una semana de debate sobre si era una buena idea después de que se filtrara la noticia. En Taipei se mantuvo tranquila pero desafiante.dijo en un breve discurso durante una reunión con Tsai Ing-wen. “La determinación de Estados Unidos de preservar la democracia, aquí en Taiwán y en todo el mundo, sigue siendo férrea”.China, que reclama a Taiwán como su territorio y se opone a cualquier compromiso de funcionarios taiwaneses con gobiernos extranjeros, anunció múltiples ejercicios militares alrededor de la isla, partes de los cuales entrarán en aguas taiwanesas, y emitió una serie de declaraciones duras después de que la delegación aterrizara el martes por la noche en la capital de Taiwán, Taipéi., dijo el capitán Jian-chang Yu en una sesión informativa del Ministerio de Defensa Nacional.Los ejercicios militares chinos, incluido el fuego real, comenzarán el jueves y serán los más grandes dirigidos a Taiwán desde 1995, cuando China disparó misiles en un ejercicio a gran escala para mostrar su descontento por la visita del entonces presidente taiwanés Lee Teng-hui a los Estados Unidos. Mientras que la presidenta taiwanesa, Tsai, respondió con firmeza el miércoles a la intimidación militar de Beijing.dijo Tsai en su reunión con Pelosi.El viaje de Pelosi ha aumentado las tensiones entre Estados Unidos y China más que las visitas de otros miembros del Congreso debido a su posición de alto nivel como líder de la Cámara de Representantes.Sin embargo, otros miembros del Congreso visitaron Taiwán el año pasado.Tsai, agradeciendo a Pelosi por sus décadas de apoyo a Taiwán, le entregó a la oradora un honor civil, la Orden de las Nubes Propicias.Poco después de que Pelosi aterrizara el martes por la noche, China anunció simulacros con fuego real que supuestamente comenzaron esa noche, así como los ejercicios de cuatro días que comenzaron el jueves.La Fuerza Aérea del Ejército Popular de Liberación también voló un contingente de 21 aviones de guerra el martes por la noche, incluidos aviones de combate, hacia Taiwán.también convocó al embajador de Estados Unidos en Beijing, Nicholas Burns, para transmitir las protestas del país esa misma noche. Y el miércoles, China también prohibió algunas importaciones de Taiwán, incluidos los cítricos y el pescado.La emisora estatal china CCTV publicó imágenes de simulacros y videos del EPL el miércoles, aunque no estaba claro dónde se estaban realizando. Pelosi se refirió a las amenazas de Beijing el miércoles por la mañana y dijo que espera que quede claro que, si bien China ha impedido que Taiwán asista a ciertas reuniones internacionales, “Señaló que el apoyo a Taiwán es bipartidista en el Congreso y elogió la democracia de la isla. No llegó a decir que EE. UU. defendería militarmente a Taiwán, y enfatizó que el Congreso estáSu enfoque siempre ha sido el mismo, dijo, desde su visita de 1991 a la Plaza Tiananmen de Beijing, cuando ella y otros legisladores desplegaron una pequeña pancarta en apoyo a la democracia dos años después de una sangrienta represión militar contra los manifestantes en la plaza. Esa visita también trató sobre los derechos humanos y lo que ella llamó transferencias de tecnología peligrosa aPelosi visitó un museo de derechos humanos en Taipéi que detalla la historia de la era de la ley marcial de la isla y se reunió con algunos de los activistas de derechos humanos más destacados de Taiwán, incluido un ex librero exiliado de Hong Kong que fue detenido por las autoridades chinas, Lam Wing-kee.Pelosi, quien encabezó el viaje con otros cinco miembros del Congreso, también se reunió con representantes de la legislatura de Taiwán. “La visita de la señora presidenta a Taiwán con la delegación, sin temor, es la defensa más fuerte de la defensa de los derechos humanos y la consolidación de los valores de la democracia y la libertad”, dijo Tsai Chi-chang, vicepresidenta de la legislatura de Taiwán, a modo de bienvenida.La administración del presidente de EE. UU., Joe Biden, ha tratado de atenuar el volumen de la visita, insistiendo en que no hay cambios en la “política de una China” de larga data de Estados Unidos, que reconoce a Beijing pero permite relaciones informales y lazos de defensa con Taipéi.Los representantes Andy Kim y Mark Takano también están en la delegación.También mencionó a la representante Suzan DelBene, de quien Pelosi dijo que fue fundamental en la aprobación de un proyecto de ley de US$ 280 mil millones destinado a impulsar la fabricación e investigación estadounidense en chips semiconductores, una industria que domina Taiwán y que es vital para la electrónica moderna.