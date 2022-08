Un diputado radical dijo que quería votar a Moreau y expuso internas en JXC

Durante la sesión especial ayer en en la Cámara baja más internas de Juntos por el Cambio quedaron expuestas. El diputado nacional, por la Unión Cívica Radical, afirmó hoy que“Había algunos diputados que querían votar en contra porque no creían que Cecilia tuviera el perfil. Era la palabra de los menos.” "Para no dividir el bloque y proteger a Moreau nos abstuvimos en la votación", sostuvo el legislador en declaraciones para Ruleta Rusa en Metro 95.1., admitió Buryaile y consideró que “Cecilia tiene las condiciones para ser la presidenta de la Cámara. Hay que darle tiempo”.Por otro lado, el diputado nacional, del PRO, sostuvo que "Argentina necesita una persona más pragmática y libre" que la flamante titular de la Cámara Baja.Ayerfue designada, por mayoría, presidenta de la Cámara de Diputados en reemplazo deaunque la oposición se abstuvo, la diputada se convirtió así enAl respecto, el titular del bloque de diputados del Frente de Todos,, consideró que la postura que tomó la oposición fue de una “mezquindad”."A veces falta perspectiva y en los posicionamientos políticos prima la mezquindad, un posicionamiento de corto plazo y nos perdemos de ver la construcción de una historia más larga", señaló el legislador en díalogo conMartinez además resaltó: "No solo elegimos a Moreau presidenta de Diputados, la primera mujer que ocupa la Presidencia, sino que resolvimos el reemplazo de un presidente de la cámara que está en el esquema de sucesión presidencial".En ese sentido, consideró que en "en vez de poner la pasión en resolver esta situación, ha habido en determinados sectores de la oposición una mezquindad política muy importante".Cambiemos no fue el único bloque que al abstenerse presentó dificultades en la designación de, la ahora, nueva presidenta de Diputados, durante la sesión especial de la Cámara Baja, también el Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT) se abstuvieron, mientras que los diputados de La Libertad Avanza votaron en contra.De todas formas Cecilia Moreau fue designada al frente de la Cámara de diputados por mayoría y se espera que permanezca en su cargo hasta las próximas elecciones del 2023, comicios para los que el bloque de Juntos por el Cambio deberá intentar dejar las internas a un lado y consolidarse.