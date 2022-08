Para el PRO, Alberto Fernández está en una situación protocolar y la centralidad pasa por Cristina y Massa

Para Alejandro Finocchiaro, “la designación de Sergio Massa es una atribución del presidente de la Republica que ha considerado que es la persona indicada para conducir los destinos de la economía”. “Estamos viviendo un escenario muy insólito que se vincula con incertidumbre que vive el país al no tener gobierno. Hoy no tenemos gobierno. Esto se parece más a una democracia parlamentaria”, sostuvo en diálogo con Política Argentina.

Para el diputado nacional del PRO y ex ministro de Educación de Cambiemos, “nuestro presidente se asemeja más a uno de régimen parlamentario”. “Básicamente protocolar. La centralidad del espacio político está acotada en Cristina y Sergio Massa”, señaló.Respecto de sus expectativas sobre la función de Massa en Economía, consideró que “Argentina siempre tuvo la potencia necesaria para regenerarse pero hoy estas condiciones no están”. “El tejido social tiene un problema no solo económico sino cultural y moral”, señaló.Sobre la posición que tuvieron en la votación de autoridades de la Cámara Baja, dijo: “La elección de Moreau es trascendente porque por primera vez una mujer presidirá la Cámara. Es un avance y es bueno. No obstante, nos abstuvimos porque si bien respetamos la costumbre institucional de que quien gobierna también presida Diputados aunque creemos que Moreau no es la persona capaz de articular consensos para las leyes que va a necesitar la Argentina”.Y con respecto a la propuesta de De Loredo sobre la necesidad de que Sergio Massa anticipe que no tiene aspiraciones presidenciales para el año que viene dijo no estar de acuerdo. “Tengo un gran afecto por él pero yo no creo en ningún tipo de veto ni proscripción de nadie”, aseguró.También se refirió a la acción realizada por el titular de la Dirección General de Escuelas, Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires, Alberto Sileoni, en relación a la avanzada judicial contra Cristina Fernández de Kirchner.“No critique que el ministro Sileoni apoye a su jefa política. Está en todo su derecho del mundo de creer que es inocente. Lo que critique es la difusión del video de La Cámpora que incita a la violencia. Un dirigente político tiene que saber medir sus palabras en aras de la concordia social pero cuando uno es ministro de Educación esa responsabilidad se duplica”, expresó.