Orden fiscal, superávit comercial, fortalecimiento de reservas y desarrollo con inclusión: los cuatro ejes anunciados por Sergio Massa

El “super ministro” de Economía, Sergio Massa, anunció las principales medidas en las cuales se abordará su equipo. Las mismas están supeditadas al orden fiscal, superávit fiscal, fortalecimiento de las reservas y desarrollo con inclusión. También va a licitar el segundo tramo del Gasoducto Néstor Kirchner y pondrá en marcha un programa para fomentar 70 mil nuevos programadores.

La segunda es que no utilizar el saldo de adelanto del Tesoro para lo que resta del año y el lunes se hará un reintegro de 10 mil millones al BCRA", detalló.Otras medidas tienen que ver con el contexto global que encareció la energía y el agua. "Encaramos una segmentación que hoy nos muestra que cuatro millones de hogares argentinos no solicitaron mantener subsidios. Entre más de los 9 millones de hogares que si lo pidieron, vamos a pedir el ahorro de consumo. No podemos seguir con el esquema de quien más gasta, más subsidio recibe", indicó., sostuvo.En lo que respecta al fortalecimiento de las reservas, habrá un adelanto de exportaciones y un desembolso por 1.200 millones de dólares con organismos internacionales por programas vigentes. Asimismo, se presentará un nuevo programa con la CAF con un desembolso por 750 millones de dólares adicionales y cuatro ofertas de Repo para fortalecimiento de reservas y recompra de deuda soberana.En cuanto al eje desarrollo e inclusión, aseguró que el 10 de agosto va a anunciar el índice de movilidad jubilatoria con unAsimismo, se convocará para la semana que viene a entidades empresarias y de trabajadores a los efectos de asegurar un mecanismo que permita recuperar ingresos en trabajadores del sector privado, que incluye la mejora de las asignaciones familiares.En lo que respecta a los planes sociales, se llevará adelante política de reordenamiento de los planes sociales durante los próximos 12 meses, poniendo foco endonde convergerán todas las políticas de promoción del crédito para los sectores productivos, Pymes y comercio, programa por un total de 400 mil millones pesos.