Concejal de Juntos por el Cambio le dio un visto bueno a Sergio Massa

“Habrá que ver en profundidad como resultan pero soy optimista”, sostuvo Orlando Machado, titular del Sindicato de Empleados del Comercio de Lanús y Avellaneda, y hoy enfilado en las columnas de Hacemos.

Son inaceptables los ataques y atropellos a las instituciones. Desde nuestro espacio repudiamos todo acto de violencia como los sucedidos el pasado viernes en el edificio municipal de Lanús. Ese no es el camino, todo lo contrario. pic.twitter.com/C9wVpq5h5Y — Orlando Machado (@machadosecla) August 2, 2022

Sin disimular elogios, Machado vio con buenos ojos la llegada del tigrense al Ejecutivo nacional. “Cada vez que asume un nuevo presidente y con estas facultades que le dieron a Sergio Massa, es como que Alberto Fernández ya fue. Me gustaría que le vaya bien a Massa porque está en juego la estabilidad de los argentinos pero que sume a la oposición y que se pueda saltar la grieta, convocando a todos los sectores”, recalcó.“Compartí con Sergio y Alberto muchas reuniones y la verdad es que Sergio Massa es otro tipo de dirigentes”, dijo el ex dirigente del Frente Renovador.Por otra parte, expresó su respaldo al intendente de Lanús, Néstor Grindetti, cuyo palacio municipal fue abordado el viernes pasado por militantes de la CTA y ATE. “Lo de la CTA y ATE es lamentable. Se meten en todos los gremios. Por qué no se ponen a defender los intereses de sus representados. Además, Grindetti es una persona de consenso y podría escucharlos", dijo.recalcó.