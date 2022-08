Con Larreta de reojo, Macri se juntó con embajadores de las 7 principales potencias y habló del 2023

Los representantes @G7 en 🇦🇷 compartieron almuerzo hoy con @mauriciomacri analizando la actualidad mundial, el lugar que tiene 🇦🇷 en el mundo actualmente y los desafios que enfrenta el país para reconectarse con la economía global.@embajadorjpnarg @CancilleriaARG pic.twitter.com/FwVamRebH8 — Embajador Ulrich Sante (@AlemaniaenArg) August 4, 2022

El ex presidentese reunió ayer con embajadores del G-7, representantes de las siete potencias occidentales más industrializadas. Durante el almuerzo en la Embajada de Alemania en Buenos Aires dialogaron sobre la situación argentina con miras hacía el 2023.El ex mandatario, según pudo conocer La Nación mediante fuentes cercanas.Aunque “no se habló” sobre su posible candidatura, Macri dijo que Juntos por el Cambio “preparado para lo que viene”, en referencia clara a las elecciones de 2023, cuando desde la oposición intentarán regresar al poder, con la posibilidad de definir en las Paso la postulación entre la UCR y el PRO.Si bien el actual jefe de Gobierno de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta -el candidato de Cambiemos mejor posicionado según las encuestas- estuvo ausente en el extenso almuerzo; el ex presidente estuvo acompañado por, Secretario de Relaciones Internacionales de PRO, y la diputada nacionalY, según lo describió uno de los comensales argentinos, fue un clima de “amistad” junto al anfitrión(embajador de Alemania), los diplomáticos(EEUU);(Francia);(Reino Unido);(Italia);(Canadá) y(Japón).El ex presidente respondió preguntas sobre “el mundo, la región y Argentina”, planteó sus dudas sobre “cómo se transita” esta etapa, con Sergio Massa en su primer día completo como ministro de Economía. Y tuvo una clara mirada crítica del gobierno de Alberto Fernández y sus vínculos con varios de sus socios internacionales, como Rusia, Venezuela o Cuba.En ese sentido, también hablaron sobre la guerra en Ucrania, y el incidente entre Estados Unidos y China por el viaje de la congresista Nancy Pelosi a Taiwán.Durante el encuentro,, firmado en los meses finales de la gestión de Cambiemos, pero aún pendiente de aplicación efectiva.Desde que dejó la presidencia Macri se mantuvo activo en la esfera internacional, bajo la excusa de sus compromisos con la fundación FIFA, mantuvo sus relaciones con exmandatarios como Donald Trump, con quien se reunió en Estados Unidos y Horacio Cartes, a quién visitó en Paraguay en marzo del 2020, durante plena cuarentena estricta por COVID-19.Por su parte,una foto con un comentario sobre el encuentro y arrobó a Cancillería. Un modo de ¿formalizar? el encuentro con el ex presidente e “informarle” a la cartera liderada por Santiago Cafiero que no reaccionó de ninguna forma a la etiqueta.