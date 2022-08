Para el PRO de Córdoba, las medidas de Massa tienen gusto a poco

“Las medidas tienen gusto a poco. Entendemos que el gobierno kirchnerista ha decidido hacer cambios para detener la corrida que ellos mismos provocaron. Para ello, cambió el esquema de poder. Era necesario un plan con suficiente robustez en pos de tener previsibilidad pero las medidas fueron un bosquejo de grandes ideas”, dijo Oscar Agost en diálogo con Política Argentina.

Para el dirigente macrista de Córdoba, las de Massa “son una receta contraria a la histórica del kirchnerismo”. “Apagar la maquinita de imprimir, es aceptar la inflación. El kirchnerismo está volviendo a la ortodoxia y eso demuestra que todo lo que hicieron fue la causa de los problemas que tiene hoy la Argentina. No fue la pandemia, ni la guerra, ni la herencia de Macri”, completó.Respecto de los diálogo entre el diputado radical y el gobernador cordobés, dijo: “Estamos trabajando con los partidos de nuestra coalición para ganar la provincia de Córdoba. Ello incluye a la UCR. Sabemos que hay un juego de coqueteo mediático entre Manes y Schiaretti pero hasta donde sabemos no hay nada más profundo que eso. El Gobernador ya no puede ser candidato y Manes está buscando herramientas transversales para medir más”.“No obstante, creo que el próximo presidente de la Nación va a salir de nuestra coalición, particularmente del PRO”, enfatizó.