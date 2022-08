"Refuerzo de Ingreso": el proyecto del FDT para indigentes ante el bloqueo al salario básico universal

El beneficio sería de $15.057

El interbloque delpresentó ayer en el Senado el proyectoque busca “terminar con la indigencia", como respuesta ante la negativa del Salario Básico Universal. Fue horas después de la marcha que realizaron el domingo movimientos sociales por San Cayetano.La iniciativa de-que cuenta con la firma del senador, titular del interbloque del Frente de Todos-equivalente a una canasta básica alimentaria de un adulto, pautada por INDEC en junio del 2022, y contempla una actualización trimestral de la misma.Según el oficialismo. “Este universo comprende al grupo de personas adultas que, además de no tener trabajo registrado, no perciben ninguna prestación, jubilación, ni plan social y no cuentan con ningún bien”, informaron en la presentación del proyecto. Cabe recordar que el Salario Básico apunta a casi 9 millones de personas.El proyecto también define quepara cubrir “a la franja etaria que no está alcanzada por otros programas sociales entendiendo que las personas que quedan por fuera de ese rango pueden acceder a AUH y Progresar o ya han cumplido la edad jubilatoria y por lo tanto se presume que tienen cubierta la canasta básica alimentaria”.Además, el beneficioen el caso de constatarse que quién lo percibe sigue en la misma situación socioeconómica. Uno de los objetivos del proyecto esEl Refuerzo al Ingreso tendrá un costo fiscal del 0.09 puntos del PBI para lo que resta del 2022 y 0,44 durante el año siguiente. Para el Estado representaría una suma mensual de más de 25 mil millones de pesos. Desde el bloque oficialista confirmaron que la iniciativa recibió aportes de distintos espacios políticos y sobre todo que fue acordado con el Poder Ejecutivo Nacional.El proyecto establece, creando a este fin el Registro Nacional de Refuerzo de Ingresos (ReNaRi) que tendrá a su cargo la inscripción. Posteriormente ANSES hará el cruzamiento de datos para definir quiénes podrán acceder.Desde el FdT aseguran que una de las razones por las que el SBU no prosperó es porque "el salario es relación de dependencia. Se tendría que contratar a alguien para darle un salario. Y no es universal porque es para un grupo".Por su parte, la Ley de Refuerzo de Ingresos intenta, según explicaron desde el Senado, reducir la indigencia "garantizando el acceso a una adecuada alimentación de las personas que se encuentren en situación de extrema vulnerabilidad".