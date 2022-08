Los libertarios bonaerenses consideraron que bajar el gasto público no solo es posible, sino necesario

“Lo primero que hay que decir es que estamos hablando de que hoy el presidente es Massa y ya no Alberto Fernández. Este es un gobierno acabado, totalmente terminado. Después en relación a las medidas es que han sido mucho titulo pero no ha dicho el como va a llevar a cabo tales medidas por lo que no podemos hacer un análisis demasiado exhaustivo”, dijo el diputado de Avanza Libertad en la provincia de Buenos Aires, Nahuel Sotelo.

El joven legislador fue consultado por Política Argentina sobre las medidas anunciadas por el ministro de Economía, Agricultura y Producción, Sergio Massa. “Todo queda en lo mismo de siempre. Un personalismo totalmente vacíos”, completó.Respecto del orden fiscal – uno de los puntos enfatizados por el tigrense – Sotelo remarcó la necesidad de bajar el gasto público.recalcó el legislador allegado a José Luis Espert.Por último, al igual que dirigentes como Javier Milei y Mauricio Macri, se solidarizó con Viviana Canosa quien tuvo que irse de A24 tras un informe sobre Sergio Massa., remarcó.