Alberto Fernández: Cuando nosotros nos dividimos aparecen los que se olvidan de la gente

convocará a una mesa de negociación con empresarios para “fijar una hoja de ruta que alinee precios y salarios para los próximos 60 días"

Con la idea de mostrar una unidad sólida en el Frente de Todos, el presidenteencabezó la inauguración del Mercado Lomas en la provincia de Buenos Aires junto al gobernadory al secretario de Comercio Interior,; y adelantó que con el ministro de Economía, Sergio Massa,“El Mercado Lomas va en el camino correcto en lo que queremos hacer volver a adecuar los precios al ingreso de la gente”, sostuvo el Presidente en la inauguración de un mercado concentrador de alimentos que ofrecerá productos a precios populares en el partido bonaerense de Lomas de Zamora.En ese sentido señaló que como jefe de Estado "quiere que los salarios les ganen a la inflación, que los precios se contengan" y aseguró que “nadie se desarrolla en una sociedad que no se desarrolla”. “Eso no es una sociedad, es una estafa y no estamos dispuestos a que esa estafa se consolide”, manifestó el primer mandatario.Dentro del marco de esta nueva inciativa Alberto aseguró que se puede “lograr que los productos lleguen al consumidor en precios muchos más bajos” y, en esa línea, sostuvo: "Estamos absolutamente dispuestos a poner orden en este punto, no es posible que un mismo producto tenga distinto valor en un negocio y otro a dos cuadras. Eso demuestra que en realidad no hay una lógica en el manejo de los precios en el presente.” “Se llama especulación, no tiene otra explicación", aseveró.A lo que agregó que “el Estado debe estar para poner equilibro donde hay desequilibrio” y que tiene que “acercar la producción de alimentos a cada comunidad”., afirmó Alberto.“Cuando trabajamos juntos tenemos la posibilidad de encontrar mejores resultados., que son los que tienden de el puente, pero se olvidan que van de este a oeste”Si bien esperaban la foto de unidad del Frente de Todos durante el actoporque se encontraba reunido con su equipo económico y funcionarios de otros ministerios para fijar un tope de los gastos y programar la gestión hasta fin de año Aunque el massismo se mostró en la figura del secretario Matías Tombolini, mientras que el kirchnerismo quedó representado en la presencia de Axel Kicillof. En ese sentido Tombolini aseguró que “Massa se moría por estar”."Ayer hablábamos con Sergio y los dos estábamos de acuerdo en una idea: e, para que los argentinos dejen de padecer con la inestabilidad de los precios”, adelantó el Presidente.“Nosotros, con Cristina (Fernández de Kirchner) y con Sergio tenemos el deber de pensar en cada uno de ustedes, nuestra obligación es con Argentina”, concluyó Alberto Fernández.